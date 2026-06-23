Empresários formalizam aquisição de área para distrito de inovação no DF

A iniciativa começou a ser discutida há mais de 20 anos e chega agora à fase de execução - (crédito: )

Nesta quinta-feira (25/6), será assinado o contrato que formaliza a aquisição do terreno destinado ao Brasília Tech Hub — Distrito de Tecnologia e Inovação Antonio Fábio Ribeiro, empreendimento que será instalado no Parque Tecnológico de Brasília (Biotic).

A iniciativa começou a ser discutida há mais de 20 anos e chega agora à fase de execução. As matrículas dos lotes foram individualizadas e a Sociedade de Propósito Específico (SPE) responsável pelo projeto já está constituída, o que permite o avanço das etapas de implantação.

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Segundo os organizadores, o empreendimento pretende reunir empresas, startups e instituições ligadas ao ecossistema de inovação, com foco na geração de negócios, atração de investimentos e fortalecimento do setor tecnológico no Distrito Federal.

O evento ocorrerá às 10h, na quadra 101 do Biotic, e será aberto a empresários que já aderiram ao projeto e também àqueles interessados em conhecer a proposta. Durante o encontro, os participantes poderão visitar a área onde será construído o complexo e obter informações sobre o planejamento do empreendimento.

Serviço

Brasília Tech Hub — Distrito de Tecnologia e Inovação Antonio Fábio Ribeiro

Data: 25 de junho de 2026

Horário: 10h

Local: Quadra 101 do Parque Tecnológico de Brasília (Biotic)

