Casal que oferecia delivery de drogas é preso em Ceilândia

Polícia apreendeu haxixe, cocaína e skunk, além de dinheiro, balança e cadernos com anotações do tráfico - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta terça-feira (23/6), um casal que oferecia delivery de drogas em várias regiões do DF. Os investigados, de 22 e 23 anos, foram detidos no Condomínio Privê, em Ceilândia.

A ação foi coordenada pelos policiais da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) com apoio de militares do GTOP 28 do 8º BPM. A apuração começou após a polícia receber uma denúncia de um morador de Ceilândia. Ele disse que um foragido da Justiça estaria vendendo drogas em uma casa e oferecia o serviço de delivery.

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Durante o monitoramento, as equipes presenciaram um Voyage estacionar em frente ao imóvel. Gerou desconfiança o fato de o motorista não descer do veículo e a mulher investigada sair e entregar uma sacola ao condutor. O mesmo motorista foi abordado quadras à frente. No carro, havia 15 placas de haxixe no banco do passageiro.

Os policiais retornaram à casa e encontraram porções de haxixe, cocaína e skunk, além de dinheiro, balança e cadernos com anotações do tráfico.