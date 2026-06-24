Via na Asa Norte será interditada entre quinta-feira e domingo

Em todos os dias do evento, equipes de fiscalização irão operar em pontos fixos e em patrulhamento para garantir a fluidez do tráfego e a segurança viária - (crédito: Divulgação/Detran-DF)

Por Beatriz Ocké—O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) farão interdições na via contorno do Parque Burle Marx, na Asa Norte, de quinta-feira (25/6) a domingo (28/6), em razão do Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada. Os acessos à via estarão suspensos das das 6h às 15h.

O trânsito será bloqueado em três acessos à via contorno do Parque Burle Marx pela Via W5 Norte: SGAN 913, na altura da Paróquia Nossa Senhora Consolata; SGAN 914, próximo ao Colégio Leonardo da Vinci; e SGAN 915, na altura do Golden Office Corporate.

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Além disso, agentes de trânsito interditarão os acessos à via contorno do Parque Burle Marx pela W7 do Noroeste e pela W5 Norte, nas proximidades da Ação Social Paula Frassinetti. A rotatória que dá acesso à W6 Norte, próximo ao Grupo de Escoteiro Marechal Rondon, também será fechada.

No sábado (27/6) e no domingo (28/6), também serão fechados o acesso à via contorno pela SRPN Trecho 1, na altura do Depósito de Veículos do Detran-DF, e o acesso nas proximidades do Centro Universitário de Brasília (Ceub).

Em todos os dias do evento, equipes de fiscalização irão operar em pontos fixos e em patrulhamento para garantir a fluidez do tráfego e a segurança viária. Quinta e sexta-feira, as ações de trânsito serão executadas pelo Detran-DF e no sábado e domingo, serão de responsabilidade da PMDF.



