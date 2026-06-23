Vias terão fluxos alterados por conta do jogo do Brasil nesta quarta-feira

As alterações serão realizadas somente no turno vespertino. Durante a manhã, os horários serão os habituais - (crédito: Divulgação/DER-DF)

Por Luiz Francisco*

As operações de fluidez, realizadas pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), serão iniciadas e concluídas com uma hora de antecedência em relação aos horários habituais na tarde e noite desta quarta-feira (24/6), dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo. Confira as mudanças:

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