Vias terão fluxos alterados por conta do jogo do Brasil nesta quarta-feira

Por Luiz Francisco*
As operações de fluidez, realizadas pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), serão iniciadas e concluídas com uma hora de antecedência em relação aos horários habituais na tarde e noite desta quarta-feira (24/6), dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo. Confira as mudanças:
Estrada Parque Contorno — EPCT (DF-001) — Samambaia
O trecho compreendido entre o viaduto de Samambaia e o viaduto do Pistão Sul inverte o fluxo de veículos no horário de pico pela manhã das 6h às 9h. Já no sentido inverso, a operação ocorrerá entre 16h e 18h45.
Estrada Parque Contorno — EPCT (DF-001) — Barragem
O tráfego de veículos sentido Lago Sul é interrompido, e o fluxo inverso passa a transitar pela rodovia, nas duas pistas. A intervenção viária ocorre em dias úteis, e amanhã terá início às 15h, com término previsto às 18h30.
Estrada Parque Ceilândia — EPCL — Estrutural (DF-095)
A pista norte da Estrutural, pela manhã, inverte o fluxo de veículos para o Plano Piloto, das 6h às 9h20. À tarde, o fluxo será invertido para Taguatinga das 16h30 às 18h45.
BR-070
Pela manhã, a inversão é no sentido da pista norte que, normalmente, segue em direção a Ceilândia, mas fica com sentido único ao Plano Piloto, das 6h às 9h.
À tarde, a operação começa no viaduto do entroncamento com a Estrutural, e a inversão de sentido ocorrerá na pista sul, com fluxo somente no sentido Águas Lindas de Goiás, entre 16h e 18h45.
Estrada Parque Taguatinga — EPTG (DF-085)
O viaduto Israel Pinheiro, na EPTG, será fechado na saída de Águas Claras, sentido Taguatinga, entre 15h30 e 18h45.