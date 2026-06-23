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Vias terão fluxos alterados por conta do jogo do Brasil nesta quarta-feira

As operações de fluidez, realizada pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), serão iniciadas e concluídas com uma hora de antecedência em relação aos horários habituais

As alterações serão realizadas somente no turno vespertino. Durante a manhã, os horários serão os habituais - (crédito: Divulgação/DER-DF)
As alterações serão realizadas somente no turno vespertino. Durante a manhã, os horários serão os habituais - (crédito: Divulgação/DER-DF)

Por Luiz Francisco*

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As operações de fluidez, realizadas pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), serão iniciadas e concluídas com uma hora de antecedência em relação aos horários habituais na tarde e noite desta quarta-feira (24/6), dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo. Confira as mudanças:

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Estrada Parque Contorno — EPCT (DF-001) — Samambaia

O trecho compreendido entre o viaduto de Samambaia e o viaduto do Pistão Sul inverte o fluxo de veículos no horário de pico pela manhã das 6h às 9h. Já no sentido inverso, a operação ocorrerá entre 16h e 18h45.

Estrada Parque Contorno — EPCT (DF-001) — Barragem

O tráfego de veículos sentido Lago Sul é interrompido, e o fluxo inverso passa a transitar pela rodovia, nas duas pistas. A intervenção viária ocorre em dias úteis, e amanhã terá início às 15h, com término previsto às 18h30.

Estrada Parque Ceilândia — EPCL — Estrutural (DF-095)

A pista norte da Estrutural, pela manhã, inverte o fluxo de veículos para o Plano Piloto, das 6h às 9h20. À tarde, o fluxo será invertido para Taguatinga das 16h30 às 18h45.

BR-070

Pela manhã, a inversão é no sentido da pista norte que, normalmente, segue em direção a Ceilândia, mas fica com sentido único ao Plano Piloto, das 6h às 9h.

À tarde, a operação começa no viaduto do entroncamento com a Estrutural, e a inversão de sentido ocorrerá na pista sul, com fluxo somente no sentido Águas Lindas de Goiás, entre 16h e 18h45.

Estrada Parque Taguatinga — EPTG (DF-085)

O viaduto Israel Pinheiro, na EPTG, será fechado na saída de Águas Claras, sentido Taguatinga, entre 15h30 e 18h45.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 23/06/2026 17:50
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