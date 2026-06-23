Homem morto em acidente no Eixinho era funcionário do Nippon; restaurante lamenta

O motorista morto após um acidente entre dois carros e uma moto no Eixinho Sul foi identificado como Nelson Novais dos Santos, 47 anos, funcionário do restaurante japonês Nippon Brasília. Pelas redes sociais, o estabelecimento manifestou os pesares e anunciou o fechamento das duas unidades da 403 e 207 Sul nesta quarta-feira (24/6).

O grave acidente ocorreu nessa segunda-feira (22/6). Nelson conduzia um Honda Civic, quando colidiu com outro carro dirigido por uma mulher de 53 anos. Ela foi levada ao hospital inconsciente com suspeita de traumatismo craniano. Já o piloto da moto deu entrada no hospital com uma fratura na perna.

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O restaurante anunciou, via Instagram, que o corpo do funcionário será sepultado nesta quarta. Nelson trabalhava no Nippon havia 23 anos. “Sua presença deixará lembranças inesquecíveis e uma grande saudade em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele”, comunicou o estabelecimento.

Em razão da despedida, as duas unidades do espaço gastronômico fecharão tanto no almoço quanto no jantar. “Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e a todos que compartilharam sua caminhada”, finalizou.



O acidente

A colisão violenta travou o trânsito no Eixinho L, na altura da 212 Sul, na tarde de segunda-feira (22/6), por volta das 14h, e chamou a atenção de quem passava pelo local.

A condutora do GM Prisma foi socorrida em estado gravíssimo após sofrer um traumatismo cranioencefálico (TCE), mas o estado de saúde dela não foi atualizado.

O Eixinho L foi completamente bloqueado no sentido Asa Norte para o atendimento médico e isolamento da área, gerando um longo congestionamento. No sentido oposto (Asa Sul), uma das faixas também foi interditada, deixando o trânsito lento.