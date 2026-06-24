Veja dicas para escolher colônia de férias em Brasília

Em Brasília, clubes, centros culturais e espaços de recreação já abriram inscrições para programas voltados a crianças de 2 a 14 anos - (crédito: Freepik)

Com o início das férias escolares, muitos pais começam a procurar atividades para manter as crianças ativas durante o recesso. As colônias de férias aparecem como uma alternativa que combina lazer, socialização e aprendizado, com opções para diferentes idades e interesses.

Em Brasília, clubes, centros culturais e espaços de recreação já abriram inscrições para programas voltados a crianças de 2 a 14 anos. As atividades variam entre esportes, oficinas artísticas, brincadeiras ao ar livre, contato com animais e experiências de imersão na natureza. Há opções de meio período, período integral e diárias avulsas.

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Como escolher a melhor colônia de férias

Antes de matricular os filhos, os pais devem observar se a programação é adequada à faixa etária da criança e se contempla diferentes tipos de atividades, como brincadeiras, interação social, movimento, descanso e momentos criativos.

Ao Correio, a psicopedagoga e diretora do Colégio Sigma Águas Claras, Aline Brito, conta que também é importante verificar a qualificação da equipe responsável, a proporção entre adultos e crianças, os protocolos de segurança e a comunicação com as famílias.

"Mais do que preencher o tempo livre, uma boa colônia deve proporcionar experiências significativas, respeitando as necessidades e o ritmo de cada criança", afirma.

A especialista destaca que não existe uma idade ideal para participar. Embora muitas colônias recebam crianças a partir dos 3 anos, a decisão deve considerar principalmente o grau de autonomia emocional de cada uma.

"O mais importante não é a idade cronológica, mas a forma como a criança lida com novas experiências e separações temporárias da família", explica.

Entre os sinais de que a criança pode estar preparada para a atividade estão a curiosidade por novas experiências, a capacidade de permanecer em ambientes coletivos com tranquilidade e o interesse em interagir com outras crianças. Um pouco de insegurança no início é considerado normal, mas casos de ansiedade intensa ou sofrimento persistente merecem atenção.

Para identificar se uma colônia é segura e bem estruturada, Aline recomenda observar se há planejamento claro das atividades, equipe capacitada, espaços adequados para as diferentes faixas etárias e protocolos definidos para situações de emergência. A transparência na comunicação com as famílias também é um indicativo importante.

Diversão também é aprendizado

De acordo com a psicopedagoga, diversão e aprendizagem não são conceitos opostos durante a infância. Pelo contrário: a brincadeira é uma das principais formas de desenvolvimento infantil.

"Uma colônia de férias de qualidade oferece experiências lúdicas que estimulam a criatividade, a resolução de problemas, a cooperação, a comunicação e a autonomia. Tudo isso acontece de forma leve e prazerosa, sem reproduzir a lógica da sala de aula", afirma.

Segundo ela, as férias devem ser um período de descanso, exploração e novas vivências. "Quando a criança brinca, cria, investiga e convive, ela continua aprendendo de maneira natural e significativa."

Algumas opções com inscrições abertas em Brasília

Espaços focados em natureza e aventura

Oasis

Conta com cinco unidades em Brasília. Proporciona atividades ao ar livre, contato com a natureza e brincadeiras em grupo, a programação é voltada para crianças que gostam de explorar ambientes externos.

Pine Tree Farm

A fazenda pedagógica oferece experiências ligadas ao meio ambiente, interação com animais e atividades recreativas em espaço aberto.

AABB Brasília

Tradicional colônia de férias da capital, reúne atividades esportivas, recreativas e oficinas para diferentes faixas etárias.

Centro Hípico do Parque

A programação inclui contato com cavalos, atividades esportivas e experiências ligadas ao universo equestre.

Instituições culturais e parques criativos

Mapati

A colônia de férias do espaço cultural reúne oficinas artísticas, teatro, música, contação de histórias e atividades voltadas à criatividade.

LanaLuna

Com foco no brincar livre e em atividades lúdicas, oferece oficinas criativas, experiências sensoriais e recreação para crianças pequenas.

Antes da matrícula, é recomendável consultar a programação completa, verificar a faixa etária atendida, os horários disponíveis e os valores de cada instituição.