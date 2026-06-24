Jogo do Brasil causa nó no trânsito e transporte do DF

Com a proximidade do início da partida entre Brasil e Escócia, marcada para as 19h desta quarta-feira (24/6), milhares de brasilienses anteciparam a volta para casa e provocaram reflexos no transporte público e no trânsito da capital. No fim da tarde, pontos de ônibus registraram grande movimentação de passageiros que tentavam chegar em casa a tempo de acompanhar o jogo da Seleção Brasileira.

Em frente ao Palácio do Buriti, na região central de Brasília, os ônibus circulavam lotados, e longas filas se formavam nos pontos de embarque. Muitos trabalhadores deixaram os expedientes mais cedo ou correram para não perder o início da partida, o que aumentou a demanda pelo transporte coletivo nas horas que antecederam o confronto.

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O servidor público Thiago Barbosa, 28 anos, aguardava um ônibus para o Guará 1 no ponto em frente ao Palácio do Buriti e demonstrava preocupação com o tempo de espera. Segundo ele, a movimentação nesta quarta-feira foi bem mais intensa do que em outros dias de jogos da Seleção. “Eu saí às 16h e estou aqui até agora. No aplicativo estava falando que o ônibus ia passar, mas só aumentou o tempo de espera. Os ônibus estão todos lotados e, para o Guará, pelo menos, não passou nenhum até agora”, relatou.

Apesar das dificuldades para retornar para casa, Thiago mantém o otimismo em relação ao desempenho da Seleção Brasileira. Na avaliação dele, o Brasil deve confirmar o favoritismo diante da Escócia e assumir a liderança do Grupo C. “Acho que ganha hoje por 3 a 0. Dá para ganhar fácil, bem tranquilo. A Seleção tem um time muito melhor do que os outros do grupo no papel e precisa disparar na liderança. Não dá para ficar em segundo nesse grupo”, afirmou.

A movimentação intensa também foi observada na Rodoviária do Plano Piloto. Filas extensas se formaram nas plataformas de embarque, especialmente para linhas com destino às regiões administrativas mais populosas do Distrito Federal. Passageiros relataram preocupação com o tempo de deslocamento e receio de não conseguir chegar em casa antes do apito inicial.

Lentidão

O aumento no fluxo de veículos também impactou o trânsito. Motoristas enfrentaram lentidão e congestionamentos em diversos pontos da cidade, principalmente nos acessos às saídas do Plano Piloto. O cenário foi marcado por retenções nas principais vias de ligação entre o centro da capital e as cidades do DF, refletindo a combinação entre o horário de pico e a expectativa em torno do jogo da Seleção.

A auxiliar administrativa Jéssica Maria, de 33 anos, que trabalha no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), aguardava a condução para Planaltina e classificou o cenário como “horrível”. Segundo ela, a espera já passava de uma hora no fim da tarde. “Está tudo lotado. Saí do trabalho às 16h e estou aqui esperando há uma hora. Normalmente, levo no máximo 45 minutos para chegar em casa, mas hoje acredito que vou demorar cerca de duas horas”, contou. Com o atraso, ela já dava como certa a possibilidade de perder o início da partida da Seleção Brasileira.

Mesmo com a expectativa nacional em torno do confronto contra a Escócia, Jéssica demonstrou pouco entusiasmo com o desempenho da equipe. Para ela, o jogo deve terminar sem gols. “Acho que vai ser zero a zero”, afirmou. Questionada sobre os principais nomes da Seleção, a moradora de Planaltina mostrou ceticismo em relação aos atletas. “Esses jogadores estão com nada”, resumiu. Em tom bem-humorado, ela ainda deixou um conselho para quem estava deixando o trabalho naquele momento: “Quem mora em Planaltina tem que ir embora logo. Não adianta ficar por aqui, não”.

A estudante Katrielen Loiany, de 21 anos, seguia para o Jardim Botânico no fim da tarde desta quarta-feira (24/6) e também enfrentava os reflexos do trânsito intenso registrado antes do jogo. Embora não se considere uma grande fã de futebol, ela pretendia acompanhar a partida em casa. “Eu quero assistir em casa, comer uma pipoquinha e ficar bem tranquila”, contou. Apesar disso, a jovem não estava confiante de que conseguiria chegar antes do apito inicial. “Acho que não vou conseguir chegar às 19h. O trânsito está uma loucura”, afirmou.

Acostumada a fazer o trajeto em cerca de 30 minutos quando o trânsito está fluindo normalmente, Katrielen disse que a expectativa era de um deslocamento bem mais demorado nesta quarta-feira. Mesmo sem acompanhar de perto o futebol, ela arriscou um palpite para o confronto. “Acho que o Brasil faz dois gols hoje”, disse. Questionada sobre quem poderia balançar as redes, citou alguns dos principais nomes da Seleção. “Vou apostar no Neymar e no Vinícius Júnior”, comentou. Ela também mencionou o atacante Pedro como um jogador que poderia fazer diferença na equipe brasileira. A expectativa é que a movimentação se mantenha intensa até o início da partida, quando bares, restaurantes e residências devem concentrar a atenção dos torcedores para o duelo entre brasileiros e escoceses.