"Time ganha jogo, mas grupo ganha campeonato", diz Weber Magalhães

O gestor esportivo Weber Magalhães é o entrevistado do CB.Poder de hoje desta quarta-feira (24/06) - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press. )

Manuela Sá*

Em edição especial de Copa do CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — Weber Magalhães, ex-chefe da delegação do pentacampeonato da Seleção Brasileira de futebol em 2002, compartilhou suas impressões da participação do Brasil na competição deste ano. Nesta quarta-feira (24/6), aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Marcelo Agner, Magalhães disse que é preciso trabalhar a "liga" entre os jogadores. “Time ganha jogo, mas grupo ganha campeonato”, afirmou.

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A avaliação do gestor esportivo é de que a função de Carlo Ancelotti, treinador da equipe, é formar um conjunto com os jogadores, que têm condições de brilhar. Para Magalhães, harmonia foi essencial para a vitória de 2002. “Tivemos a felicidade de ter uma Seleção muito unida”, lembrou.

Magalhães observou, ainda, que esta é uma Copa difícil. Vários jogadores não estão em condição de jogar 100%, como Neymar Jr. Outros estão lesionados, como Rodrygo e Estevão. Todos esses fatores têm efeitos na concentração dos atletas. Apesar dos contratempos, Magalhães diz ter certeza “de que o Brasil é favorito em toda competição que disputa”.

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De acordo com o gestor esportivo, dos 11 jogadores da Seleção, há cinco ou seis diferenciados. Nas outras equipes, são três ou quatro que se destacam. “Sempre temos a mais. Precisamos torcer para que dê o conjunto. Dando 'liga', tenho certeza de que, dentro do vestiário, Danilo e Neymar poderão mostrar aos jogadores jovens a condição de jogar um momento de vitória”, destacou.

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho