Brasil x Escócia: GDF reforça linhas de ônibus por conta da partida

Reforço na operação de ônibus para jogo do Brasil contra a Escócia nesta quarta (24) - (crédito: Divulgação/DER-DF)

Por Luiz Francisco*—A Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF) determinou o reforço dos ônibus por conta do jogo do Brasil e Escócia pela Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (24/6). As viagens extras das linhas ocorrem a partir das 16h, três horas antes do jogo, especialmente da Rodoviária do Plano Piloto para as regiões administrativas.

O Governo do Distrito Federal (GDF) decretou ponto facultativo, que autoriza o encerramento do expediente dos servidores públicos três horas antes do início dos jogos do Brasil, com exceção dos serviços essenciais. O mesmo acontece na esfera federal e em parte do comércio local, concentrando a demanda por transporte público nesse período.

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Segundo a Semob-DF, o reforço das linhas é excepcional e mantém o serviço ativo de acordo com a demanda. "Reforçamos a operação dos ônibus antes dos jogos do Brasil, assegurando que os passageiros possam chegar aos seus destinos com segurança e tranquilidade", afirma em nota.