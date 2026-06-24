Obituário: 42 funerais nesta quarta-feira (24/6); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (24/6):

Campo da Esperança

Adalberto Pimentel Oliveira, 85 anos



Afonso Dezem Ribeiro, menos de 1 ano



Albertino Mendes Vieira, 93 anos



Ana Clara Dias e Canto, 23 anos



Geraldo Antônio Pimenta, 71 anos



Giovane Santos Oliveira, 80 anos



Iracy Bernardes de Faria Pereira, 90 anos



Ivone Aziz Frange, 86 anos



José Luciano Mendes, 65 anos



Manoel Cândido da Silva, 73 anos



Maria da Cruz Ribeiro Rosa Correa, 68 anos



Marilena Aguiar Rocha, 76 anos



Narcisa Alves Gama, 76 anos



Ronaldo Campos Vieira, 90 anos



Solange de Almeida Castro, 75 anos

Taguatinga

Amélia de Macedo Oliveira, 81 anos



Anna Joaquina de Oliveira, 93 anos



Cláudia Ramos Lima, 62 anos



Edson Santos da Silva, 77 anos



Geraldo de Souza Guerra, 69 anos



José Justino de Franca, 73 anos



Maria Vitória dos Santos, 79 anos



Messias Barbosa da Silva, 42 anos



Nelson Novais dos Santos, 47 anos

Gama

Daniel Eduardo dos Santos Rodrigues, 21 anos



Jesus Alves dos Santos, 52 anos



João da Silva Martins, 78 anos



Lázara Flora de Andrade, 87 anos



Maria Bessa de Melo, 89 anos



Neusira Maria de Jesus, 78 anos



Valdelice Naide Silva, 82 anos

Planaltina

Nilvaldo de Santana Peçanha, 64 anos



Robson de Souza Lobato, 37 anos

Sobradinho

Ana Sílvia Pinho Lopes, 60 anos



Anny Carolina da Silva dos Santos, menos de 1 ano



Jaime Martins de Souza, 79 anos



Maria Rosilene Santos Cabral, 68 anos



Ruth da Silva Ramos, 98 anos

Jardim Metropolitano

Aucemira de Jesus Leite, 61 anos



Elyzete Melo Moreira, 68 anos (cremação)



Ivone Lima do Santos, 78 anos



Noranei Ferreira dos Santos, 70 anos

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