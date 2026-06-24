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Obituário: 42 funerais nesta quarta-feira (24/6); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 24 de junho de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (24/6):

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Campo da Esperança

  • Adalberto Pimentel Oliveira, 85 anos
  • Afonso Dezem Ribeiro, menos de 1 ano
  • Albertino Mendes Vieira, 93 anos
  • Ana Clara Dias e Canto, 23 anos
  • Geraldo Antônio Pimenta, 71 anos
  • Giovane Santos Oliveira, 80 anos
  • Iracy Bernardes de Faria Pereira, 90 anos
  • Ivone Aziz Frange, 86 anos
  • José Luciano Mendes, 65 anos
  • Manoel Cândido da Silva, 73 anos
  • Maria da Cruz Ribeiro Rosa Correa, 68 anos
  • Marilena Aguiar Rocha, 76 anos
  • Narcisa Alves Gama, 76 anos
  • Ronaldo Campos Vieira, 90 anos
  • Solange de Almeida Castro, 75 anos

Taguatinga

  • Amélia de Macedo Oliveira, 81 anos
  • Anna Joaquina de Oliveira, 93 anos
  • Cláudia Ramos Lima, 62 anos
  • Edson Santos da Silva, 77 anos
  • Geraldo de Souza Guerra, 69 anos
  • José Justino de Franca, 73 anos
  • Maria Vitória dos Santos, 79 anos
  • Messias Barbosa da Silva, 42 anos
  • Nelson Novais dos Santos, 47 anos

Gama

  • Daniel Eduardo dos Santos Rodrigues, 21 anos
  • Jesus Alves dos Santos, 52 anos
  • João da Silva Martins, 78 anos
  • Lázara Flora de Andrade, 87 anos
  • Maria Bessa de Melo, 89 anos
  • Neusira Maria de Jesus, 78 anos
  • Valdelice Naide Silva, 82 anos

Planaltina

  • Nilvaldo de Santana Peçanha, 64 anos
  • Robson de Souza Lobato, 37 anos

Sobradinho

  • Ana Sílvia Pinho Lopes, 60 anos
  • Anny Carolina da Silva dos Santos, menos de 1 ano
  • Jaime Martins de Souza, 79 anos
  • Maria Rosilene Santos Cabral, 68 anos
  • Ruth da Silva Ramos, 98 anos

Jardim Metropolitano

  • Aucemira de Jesus Leite, 61 anos
  • Elyzete Melo Moreira, 68 anos (cremação)
  • Ivone Lima do Santos, 78 anos
  • Noranei Ferreira dos Santos, 70 anos

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 24/06/2026 18:14
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