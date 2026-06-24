Obituário: 42 funerais nesta quarta-feira (24/6); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (24/6):
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Campo da Esperança
- Adalberto Pimentel Oliveira, 85 anos
- Afonso Dezem Ribeiro, menos de 1 ano
- Albertino Mendes Vieira, 93 anos
- Ana Clara Dias e Canto, 23 anos
- Geraldo Antônio Pimenta, 71 anos
- Giovane Santos Oliveira, 80 anos
- Iracy Bernardes de Faria Pereira, 90 anos
- Ivone Aziz Frange, 86 anos
- José Luciano Mendes, 65 anos
- Manoel Cândido da Silva, 73 anos
- Maria da Cruz Ribeiro Rosa Correa, 68 anos
- Marilena Aguiar Rocha, 76 anos
- Narcisa Alves Gama, 76 anos
- Ronaldo Campos Vieira, 90 anos
- Solange de Almeida Castro, 75 anos
Taguatinga
- Amélia de Macedo Oliveira, 81 anos
- Anna Joaquina de Oliveira, 93 anos
- Cláudia Ramos Lima, 62 anos
- Edson Santos da Silva, 77 anos
- Geraldo de Souza Guerra, 69 anos
- José Justino de Franca, 73 anos
- Maria Vitória dos Santos, 79 anos
- Messias Barbosa da Silva, 42 anos
- Nelson Novais dos Santos, 47 anos
Gama
- Daniel Eduardo dos Santos Rodrigues, 21 anos
- Jesus Alves dos Santos, 52 anos
- João da Silva Martins, 78 anos
- Lázara Flora de Andrade, 87 anos
- Maria Bessa de Melo, 89 anos
- Neusira Maria de Jesus, 78 anos
- Valdelice Naide Silva, 82 anos
Planaltina
- Nilvaldo de Santana Peçanha, 64 anos
- Robson de Souza Lobato, 37 anos
Sobradinho
- Ana Sílvia Pinho Lopes, 60 anos
- Anny Carolina da Silva dos Santos, menos de 1 ano
- Jaime Martins de Souza, 79 anos
- Maria Rosilene Santos Cabral, 68 anos
- Ruth da Silva Ramos, 98 anos
Jardim Metropolitano
- Aucemira de Jesus Leite, 61 anos
- Elyzete Melo Moreira, 68 anos (cremação)
- Ivone Lima do Santos, 78 anos
- Noranei Ferreira dos Santos, 70 anos
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postado em 24/06/2026 18:14