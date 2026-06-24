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COPA DO MUNDO

Torcida lota Fausto & Manoel e aposta em vitória do Brasil contra a Escócia

Horas antes da partida, bar no Sudoeste já reunia dezenas de torcedores vestidos de amarelo; confiança em mais um triunfo da Seleção e expectativa pela primeira vez de Rayan como titular dominavam as conversas 

Torcida faz a festa no Fausto & Manoel do Sudoeste, no começo da partida entre Brasil e Escócia - (crédito: Lucas Alarcão/CB/D.A Press)
Torcida faz a festa no Fausto & Manoel do Sudoeste, no começo da partida entre Brasil e Escócia - (crédito: Lucas Alarcão/CB/D.A Press)
*Por Lucas Alarcão 
  
Uma hora antes de a bola rolar, o Fausto & Manoel, no Sudoeste, já dava o tom da festa da torcida brasileira. Em meio a um mar de camisas amarelas, os torcedores demonstravam confiança para o confronto. Nos palpites, o otimismo predominava, de 2 x 1 a 7 x 0, houve previsões para todos os gostos, sempre com vitória do Brasil. 
 
A Seleção estreou na Copa do Mundo com empate por 1 x 1 diante do Marrocos e, na última quinta-feira (19/6), mudou de rumo ao vencer o Haiti por 3 x 0, conquistando o primeiro triunfo no torneio. No Fausto & Manoel, os torcedores disputavam os lugares mais próximos do telão para acompanhar a partida e, mesmo a distância, empurrar a equipe rumo a mais um resultado positivo.
 
O duelo contra a Escócia tem início às 19h e pode ser decisivo para as pretensões brasileiras na fase de grupos. A equipe briga pela liderança da chave com Marrocos, que entra em campo no mesmo horário para enfrentar o Haiti. 
 
Entre as novidades da escalação, Rayan, de apenas 19 anos e revelado pelo Vasco, ganhava a primeira oportunidade como titular da Seleção. No Fausto & Manoel, os vascaínos comemoravam o momento do jovem atacante. 
 
“A gente tem poucos momentos de felicidade, né? Mas ver o Rayan na Seleção é emocionante. Hoje tem dois gols dele”, apostou Vitor Correa, de 40 anos.
 
*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso 

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Por Correio Braziliense
postado em 24/06/2026 19:06
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