Torcida lota Fausto & Manoel e aposta em vitória do Brasil contra a Escócia

*Por Lucas Alarcão

Uma hora antes de a bola rolar, o Fausto & Manoel, no Sudoeste, já dava o tom da festa da torcida brasileira. Em meio a um mar de camisas amarelas, os torcedores demonstravam confiança para o confronto. Nos palpites, o otimismo predominava, de 2 x 1 a 7 x 0, houve previsões para todos os gostos, sempre com vitória do Brasil.

A Seleção estreou na Copa do Mundo com empate por 1 x 1 diante do Marrocos e, na última quinta-feira (19/6), mudou de rumo ao vencer o Haiti por 3 x 0, conquistando o primeiro triunfo no torneio. No Fausto & Manoel, os torcedores disputavam os lugares mais próximos do telão para acompanhar a partida e, mesmo a distância, empurrar a equipe rumo a mais um resultado positivo.

O duelo contra a Escócia tem início às 19h e pode ser decisivo para as pretensões brasileiras na fase de grupos. A equipe briga pela liderança da chave com Marrocos, que entra em campo no mesmo horário para enfrentar o Haiti.

Entre as novidades da escalação, Rayan, de apenas 19 anos e revelado pelo Vasco, ganhava a primeira oportunidade como titular da Seleção. No Fausto & Manoel, os vascaínos comemoravam o momento do jovem atacante.

“A gente tem poucos momentos de felicidade, né? Mas ver o Rayan na Seleção é emocionante. Hoje tem dois gols dele”, apostou Vitor Correa, de 40 anos.

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso