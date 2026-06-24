Suíça vence Canadá por 2 x 1 e avança como líder do Grupo B

A Suíça segue para a nova fase da Copa do Mundo 2026 como líder do Grupo B ao derrotar o Canadá, time da casa, por 2 a 1 nesta quarta-feira (24/6), em Vancouver.

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Invictos e com sete pontos, os suíços avançam para mata-mata pelo quarto Mundial consecutivo.

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Já os canadenses avançam na segunda posição da chave e terão que viajar aos Estados Unidos para a nova fase.

Rubén Vargas (46') e Johan Manzambi (57') marcaram os gols da Suíça, enquanto Promise David (76') diminuiu para o Canadá logo após sair do banco de reservas.

*Com informações da Agência France-Press

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