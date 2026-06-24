Sesc da 504 Sul faz esquenta para jogo do Brasil

Para mais um jogo da Seleção Brasileira, o Sesc da 504 Sul preparou uma festa no espaço. Com direito a roda de samba, a ideia foi fazer um esquenta antes da partida contra a Escócia nesta quarta-feira (24/6).
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Pouco tempo antes do apito inicial, as irmãs Isabel Brandão, 73, e Eli Brandão, 70, aproveitaram para colocar o samba nos pés.
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A irmã mais velha ficou surpresa com o evento. "Eu estou achando tudo maravilhoso. Venho para o Sesc todos os dias e estar aqui para assistir ao jogo é um programa diferente, mas muito bom", disse.
Eli estava ansiosa para o jogo, mas ela sabe exatamente quem quer ver em campo. "Eu estou esperando que o Neymar faça sua estreia hoje. Mesmo se não fizer gol, vai ser uma imagem linda de se ver", afirmou.
O clima de Copa atraiu a família Mac Cord, de origem escocesa. Nascida no Brasil, Renata Mac Cord estava com uma bandeira e uma camisa personalizada para homenagear os conterrâneos.
"Eu amo o país que nasci e também amor fazer parte da Escócia. É uma forma de homenagear esses dois lados que tenho", comentou Renata. A servidora pública veio com a família prestigiar as duas seleções.
Sobre a festa no Sesc, ela não tinha outra palavra para definir: "Maravilhosa". "Eu achei uma iniciativa muito boa para a comunidade. Realmente algo diferenciado", disse.
José Aparecido Freire, presidente do sistema Fecomércio, comentou com alegria sobre a iniciativa. "Tivemos essa ideia porque soubemos que os bares estavam lotados. Então, decidimos abrir mais um espaço para a comunidade poder assistir aos jogos da Seleção", explicou.
Segundo Freire, a expectativa de público é de 500 pessoas, média alcançada durante os outros dois jogos. "Isso também faz parte do trabalho social do Sesc, de integrar e trazer a população para dentro do espaço", afirmou.
A entrada para o evento é gratuita. No local, barracas de comida e um espaço para brincadeiras estão disponíveis para os torcedores.
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