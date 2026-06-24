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Copa do Mundo

Proprietário de bar espera reviver a felicidade do tetra

Jomliton Júnior, dono do Bar na Seis, na W3 Norte, tem muitas lembranças boas com o Mundial e exalta estrutura que oferece aos torcedores

Jomilton Júnior, proprietário do Bar Na Seis, 38 anos e morador do Guará - (crédito: Rafael Lins/ CB D.A.Press)
Jomilton Júnior, proprietário do Bar Na Seis, 38 anos e morador do Guará - (crédito: Rafael Lins/ CB D.A.Press)

Jomilton Júnior, 38 anos e morador do Guará, é proprietário do Bar Na Seis, na W3 Norte, que recebeu centenas de torcedores para Brasil e Escócia. Ele falou sobre a motivação para promover eventos dessa estrutura. “Tenho muitas lembranças boas com a Copa. Em 1994, vi meu pai em extrema felicidade com o pênalti perdido por Baggio e a conquista do tetra. Agora, espero viver essa felicidade novamente, mas na visão de empreendedor, promovendo essa alegria para outras pessoas”, disse Jomilton.

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O guaraense ressalta a estrutura que montou para a transmissão dos jogos do Brasil no torneio. “Abrimos em 2022, bem na época da Copa daquele ano. Em comparação à época, hoje temos muito mais a oferecer para o público. O telão de LED e outras cinco televisões espalhadas no ambiente fizeram mais de 400 pessoas comparecer ao bar. Certamente, é um avanço muito grande”, explicou.

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Brasil e Escócia jogam nesta quarta-feira (24/6) pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Com a vitória parcial por 3x0, a Seleção vai se classificando para o mata-mata do torneio em primeiro lugar.

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RAFAEL LINS*

Estudante do UniCEUB, é estagiário da editoria de Esportes do Correio Braziliense.

Por RAFAEL LINS*
postado em 24/06/2026 20:38
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