Proprietário de bar espera reviver a felicidade do tetra

Jomilton Júnior, proprietário do Bar Na Seis, 38 anos e morador do Guará - (crédito: Rafael Lins/ CB D.A.Press)

Jomilton Júnior, 38 anos e morador do Guará, é proprietário do Bar Na Seis, na W3 Norte, que recebeu centenas de torcedores para Brasil e Escócia. Ele falou sobre a motivação para promover eventos dessa estrutura. “Tenho muitas lembranças boas com a Copa. Em 1994, vi meu pai em extrema felicidade com o pênalti perdido por Baggio e a conquista do tetra. Agora, espero viver essa felicidade novamente, mas na visão de empreendedor, promovendo essa alegria para outras pessoas”, disse Jomilton.

O guaraense ressalta a estrutura que montou para a transmissão dos jogos do Brasil no torneio. “Abrimos em 2022, bem na época da Copa daquele ano. Em comparação à época, hoje temos muito mais a oferecer para o público. O telão de LED e outras cinco televisões espalhadas no ambiente fizeram mais de 400 pessoas comparecer ao bar. Certamente, é um avanço muito grande”, explicou.

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Brasil e Escócia jogam nesta quarta-feira (24/6) pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Com a vitória parcial por 3x0, a Seleção vai se classificando para o mata-mata do torneio em primeiro lugar.