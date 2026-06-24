Vini Jr. comanda a festa da torcida em bar do Sudoeste

Torcida vibra com gol de Vini Jr. no Fausto & Manoel do Sudoeste - (crédito: Lucas Alarcão/CB/D.A Press)

*Por Lucas Alarcão

Torcedores que estão no Fausto e Manuel se levantaram para acompanhar a execução do Hino Nacional. A empolgação tomava conta do ambiente, com todos os olhares voltados para o telão enquanto as vozes se uniam em apoio à Seleção Brasileira.

Aos sete minutos, o Brasil aproveitou uma falha da defesa da Escócia e, com Vini Jr., abriu o placar. O gol provocou o primeiro grande momento de explosão entre os presentes, que deixaram as cadeiras para celebrar a vantagem brasileira.

Aos 21 minutos, a festa parecia prestes a ganhar um novo capítulo. Mais uma vez, Vini Jr. apareceu como protagonista, roubando a bola de um defensor escocês e balançando as redes. A comemoração, porém, durou pouco. Após revisão da jogada, a arbitragem assinalou falta do camisa sete na origem do lance e anulou o gol, frustrando a torcida no bar.

A animação e a tensão dividiram as emoções. Mas a vibração pelo Brasil não diminuiu e ainda aumentou quando, antes de ir ao intervalo, Vini Jr. marcou novamente, agora de cabeça, e anotou o segundo do Brasil no jogo.

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso