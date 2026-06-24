Vini Jr. comanda a festa da torcida em bar do Sudoeste

*Por Lucas Alarcão
Torcedores que estão no Fausto e Manuel se levantaram para acompanhar a execução do Hino Nacional. A empolgação tomava conta do ambiente, com todos os olhares voltados para o telão enquanto as vozes se uniam em apoio à Seleção Brasileira.
Aos sete minutos, o Brasil aproveitou uma falha da defesa da Escócia e, com Vini Jr., abriu o placar. O gol provocou o primeiro grande momento de explosão entre os presentes, que deixaram as cadeiras para celebrar a vantagem brasileira.
Aos 21 minutos, a festa parecia prestes a ganhar um novo capítulo. Mais uma vez, Vini Jr. apareceu como protagonista, roubando a bola de um defensor escocês e balançando as redes. A comemoração, porém, durou pouco. Após revisão da jogada, a arbitragem assinalou falta do camisa sete na origem do lance e anulou o gol, frustrando a torcida no bar.
A animação e a tensão dividiram as emoções. Mas a vibração pelo Brasil não diminuiu e ainda aumentou quando, antes de ir ao intervalo, Vini Jr. marcou novamente, agora de cabeça, e anotou o segundo do Brasil no jogo.
*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso
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postado em 24/06/2026 20:26 / atualizado em 24/06/2026 20:27