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Chuva é registrada em alguns pontos do DF durante o jogo Brasil x Escócia

Guará, Asa Sul e Setor Comercial Sul foram algumas regiões onde foram registradas precipitações na noite desta quarta-feira (24/6)

Chuva no Bar do Toinzinho não desanima torcedores - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)
Chuva no Bar do Toinzinho não desanima torcedores - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

Os torcedores que optaram por assistir à partida entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo de 2026 em um local aberto no Distrito Federal foram surpreendidos por uma chuva rápida na noite desta quarta-feira (24/6). Guará, Asa Sul e Setor Comercial Sul foram algumas regiões onde choveu durante o jogo.

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O mês de junho, período de seca e poucas precipitações, registrou 54,5 mm de chuva somente na primeira quinzena. O volume é o maior da série histórica iniciada em 1962. O maior volume de chuvas registrado anteriormente durante o mês foi em 1988, com cerca de 43,8 mm. 

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De acordo com o Inmet, as chuvas são justificadas pela passagem de umidade vinda da região amazônica, somada aos resquícios de uma frente fria que, normalmente, não costuma passar por Brasília nesta época do ano. 

 

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 24/06/2026 21:44
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