Chuva é registrada em alguns pontos do DF durante o jogo Brasil x Escócia

Os torcedores que optaram por assistir à partida entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo de 2026 em um local aberto no Distrito Federal foram surpreendidos por uma chuva rápida na noite desta quarta-feira (24/6). Guará, Asa Sul e Setor Comercial Sul foram algumas regiões onde choveu durante o jogo.

O mês de junho, período de seca e poucas precipitações, registrou 54,5 mm de chuva somente na primeira quinzena. O volume é o maior da série histórica iniciada em 1962. O maior volume de chuvas registrado anteriormente durante o mês foi em 1988, com cerca de 43,8 mm.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com o Inmet, as chuvas são justificadas pela passagem de umidade vinda da região amazônica, somada aos resquícios de uma frente fria que, normalmente, não costuma passar por Brasília nesta época do ano.