Gastronomia e futebol embalam torcida pelo Brasil no Beirute

Aos que desejaram assistir a partida fora de casa, mas sem muita bagunça, o Beirute Restaurante foi a melhor opção para acompanhar o duelo entre Brasil e Escócia, na noite desta quarta-feira (24/6). Famoso pela fusão da comida árabe com brasileira, o local acolheu amigos e familiares que aproveitavam a gastronomia, o happy hour e o espaço temático de Copa do Mundo para o jogo.











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Com o jogo no meio da semana, o Beirute foi uma boa pedida para o morador da Asa Sul Lucas Andrade, 28 anos. “Eu gosto muito de comida árabe, por ser quarta-feira, aqui é tranquilo para assistir o jogo. Ver o bar lotado, a galera vestida de verde e amarelo e todo mundo reunido para acompanhar a Seleção cria um clima diferente. Estou confiante para a Copa, acho que podemos ir longe”, contou.

Líder do Grupo C, o empate já classifica o Brasil para a próxima fase. A Seleção precisa ampliar a vantagem de gols para não correr o risco de perder a liderança para o segundo colocado, Marrocos.