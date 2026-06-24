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COPA DO MUNDO 2026

Gastronomia e futebol embalam torcida pelo Brasil no Beirute

Tradicional espaço gastronômico da 109 sul, reúne amigos e familiares na noite desta quarta-feira (24/6)

Jogo do Brasil contra Escócia no Bar Beirute - (crédito: Mel Keroline/CB/D.A. Press)
Jogo do Brasil contra Escócia no Bar Beirute - (crédito: Mel Keroline/CB/D.A. Press)

Aos que desejaram assistir a partida fora de casa, mas sem muita bagunça, o Beirute Restaurante foi a melhor opção para acompanhar o duelo entre Brasil e Escócia, na noite desta quarta-feira (24/6). Famoso pela fusão da comida árabe com brasileira, o local acolheu amigos e familiares que aproveitavam a gastronomia, o happy hour e o espaço temático de Copa do Mundo para o jogo.

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  • Jogo do Brasil contra Escócia no Bar Beirute
    Jogo do Brasil contra Escócia no Bar Beirute Mel Keroline/CB/D.A. Press
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    Jogo do Brasil contra Escócia no Bar Beirute Mel Keroline/CB/D.A. Press
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Com o jogo no meio da semana, o Beirute foi uma boa pedida para o morador da Asa Sul Lucas Andrade, 28 anos. “Eu gosto muito de comida árabe, por ser quarta-feira, aqui é tranquilo para assistir o jogo. Ver o bar lotado, a galera vestida de verde e amarelo e todo mundo reunido para acompanhar a Seleção cria um clima diferente. Estou confiante para a Copa, acho que podemos ir longe”, contou.

Líder do Grupo C, o empate já classifica o Brasil para a próxima fase. A Seleção precisa ampliar a vantagem de gols para não correr o risco de perder a liderança para o segundo colocado, Marrocos.

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Mel Karoline*

estagiária

Estudante de jornalismo na UDF, estagiária da editoria de esportes do Correio Braziliense, com passagem pelo DF Esportes.

Por Mel Karoline*
postado em 24/06/2026 20:53 / atualizado em 24/06/2026 20:55
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