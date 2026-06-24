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Chuva no Guará surpreende, mas público resiste no Bar do Toinzinho

A chuva não espantou os torcedores, que acompanham a partida pelo telão instalado na área externa do bar

Chuva no Bar do Toinzinho não desanima torcedores - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)
Chuva no Bar do Toinzinho não desanima torcedores - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

Nem mesmo a chuva desanimou os torcedores que acompanham a partida entre Brasil e Escócia no Bar do Toinzinho, no Guará. O estabelecimento colocou um telão na área externa e reuniu centenas de pessoas no centro da praça na noite desta quarta-feira (24/6).

No segundo tempo do jogo, pouco depois das 20h, as precipitações surpreenderam os torcedores. A família da professora Renata Lopes, 52 anos, se abrigou com mesas, cadeiras e bandeiras por cima das cabeças, mas hesitou em sair. “Sempre nos reunimos para assistir futebol. Se não estamos no bar, estamos na casa de alguém fazendo churrasco.” A escolha pelo Toinzinho tem motivo: bom petisco, cerveja gelada e ótimo atendimento, ela diz.

Outros torcedores se abrigaram debaixo de uma lona, próximo à caixa de som e se contentaram em assistir à partida de uma pequena TV.

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  • Chuva no Bar do Toinzinho não desanima torcedores
    Chuva no Bar do Toinzinho não desanima torcedores Foto: Marcelo Ferreira/CB/DA Press
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    Chuva no Bar do Toinzinho não desanima torcedores Foto: Marcelo Ferreira/CB/DA Press
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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 24/06/2026 20:40
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