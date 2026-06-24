Chuva no Guará surpreende, mas público resiste no Bar do Toinzinho

Nem mesmo a chuva desanimou os torcedores que acompanham a partida entre Brasil e Escócia no Bar do Toinzinho, no Guará. O estabelecimento colocou um telão na área externa e reuniu centenas de pessoas no centro da praça na noite desta quarta-feira (24/6).



No segundo tempo do jogo, pouco depois das 20h, as precipitações surpreenderam os torcedores. A família da professora Renata Lopes, 52 anos, se abrigou com mesas, cadeiras e bandeiras por cima das cabeças, mas hesitou em sair. “Sempre nos reunimos para assistir futebol. Se não estamos no bar, estamos na casa de alguém fazendo churrasco.” A escolha pelo Toinzinho tem motivo: bom petisco, cerveja gelada e ótimo atendimento, ela diz.



Outros torcedores se abrigaram debaixo de uma lona, próximo à caixa de som e se contentaram em assistir à partida de uma pequena TV.

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