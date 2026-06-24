Promoção de cerveja a cada gol lota restaurante durante jogo do Brasil

clima de Copa do Mundo tomou conta do Libanus Restaurante, na Asa Sul, nesta quarta-feira (24/6). Com todas as mesas ocupadas e mais de 300 pessoas acompanhando a partida da Seleção Brasileira, o estabelecimento apostou em uma promoção diferente para atrair o público: a cada gol do Brasil, os clientes ganhavam cerveja.

Isso se tornou um dos principais atrativos da noite. Para mesas com até seis pessoas, era distribuída uma cerveja por gol marcado. Já os grupos maiores recebiam duas unidades. O resultado foi uma torcida ainda mais empolgada a cada marcação.

Os gritos de “cerveja, cerveja” ecoavam pela quadra 206 Sul com a expectativa pela nova rodada que chegaria às mesas.

Enquanto acompanhavam a partida, os clientes aproveitavam o cardápio tradicional da casa, com pratos típicos da culinária árabe, como quibe cru e frito, esfirras, kaftas, tabule e charutos.

José Augusto Scalea torcendo pelo Brasil no Libanus (foto: Vitória Torres/CB/D.A.Press)

Entre os torcedores estava o funcionário público José Augusto Scalea, 47 anos, morador de Águas Claras, que reuniu os amigos para assistir ao jogo no restaurante.

“Eu vim aqui com os amigos. Viemos justamente pela promoção do Libanus e pelo clima do bar que a gente gosta. A gente frequenta já há algum tempo. Comemos muito quibe. Espero que seja 4 a 0 para o Brasil, com gols do Endrick e do Vini Jr.”, afirmou.

O bombeiro militar João Arruda, 29, morador de Taguatinga, escolheu o local para acompanhar a partida ao lado da namorada e de amigos. Para ele, a expectativa era de uma boa atuação da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

João Arruda e a namorada Ana Carolina acompanham Brasil x Escócia no Libanus (foto: Vitória Torres/CB/D.A Press)

“A expectativa hoje é que o Brasil consiga mostrar um futebol condizente com o elenco que ele tem . Eu acredito que com o Carlo Ancelotti no comando a gente consiga ter bons resultados. Espero que o Brasil perpetue por mais tempo aí na Copa, mas serão muitos desafios. O Libanus tem a cerveja mais gelada de Brasília. Gostamos muito”, disse.



