Confira as festas juninas do último fim de semana de junho

Arraiás no DF continuam acontecendo até Agosto - (crédito: Thaiane Miranda)

Mais uma semana de arraiás se inicia no Distrito Federal! Festas juninas gratuitas em paróquias, praças e quadras residenciais por todo o quadradinho embalam as noites com muita celebração, música e comida boa.

Veja abaixo a lista das 18 festas populares que ocorrem neste final de semana:

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Asa Norte

Arraiá da 407 Norte

Data: 28 de Junho

Horário: 17h

Local: SQN 407, Asa Norte

Instagram: @prefeiturasqn407

Entrada gratuita

Arraiá Comunitário da 716 Norte

Data: 26 e 27 de Junho

Horário: 20h

Local: Área comercial da SCLRN 716, Asa Norte

Instagram: @espaco.cult e @emporiobadaue

Entrada gratuita

Festa Junina da Inverso

Data: 27 de Junho

Horário: 15h

Local: Inverso, SCLN 408, bloco B, subsolo, Asa Norte

Instagram: @inverso.df

Entrada gratuita

Festa junina SQN 308

Data: 27 de Junho

Horário: 17h

Local: Estacionamento em frente ao bloco I, SQN 308, Asa Norte

Instagram: @na_vizinhanca

Entrada gratuita

Arraiá da SQN 313

Data: 26 de Junho

Horário: 18h

Local: Gramado em frente ao bloco G, SQN 313, Asa Norte

Instagram: @na_vizinhanca

Entrada gratuita

Asa Sul

Arraiá Pé No Chão do No Setor

Data: 26 de Junho

Horário: 16h

Local: Praça Central do Setor Comercial Sul

Instagram: @nosetor e @tulipasdocerrado

Entrada gratuita

Festa Junina dos Santos Populares

Data: 27 de Junho

Horário: 13h30

Local: Embaixada de Portugal, SES quadra 801 lote 2

Instagram: @embaixadadeportugalembrasilia

Entrada gratuita mediante retirada de ingresso no Sympla

Arraiá Paróquia Santa Cruz e Santa Edwiges

Data: 25, 26, 27 e 28 de Junho

Horário: 18h

Local: Paróquia Santa Cruz e Santa Edwiges, 905 Sul, Asa Sul

Instagram: @paroquiasantacruzesantaedwiges

Entrada gratuita

Arraiá da ASSTJ

Data: 26 de Junho

Horário: 19h

Local: Estacionamento Leste do STJ, SAFS bloco 06, Asa Sul

Instagram: @asstj_cjf

Entrada gratuita

Ceilândia

Esquenta Junino P. Sul

Data: 26, 27 e 28 de Junho

Horário: 19h

Local: Paróquia São Pedro, EQNP 12/16, P. Sul, Ceilândia

Instagram: @paroquiasaopedropsul

Entrada gratuita

Gama

Sesc Tradições Juninas

Data: 27 de Junho

Horário: 8h30 às 22h

Local: Sesc Gama, Setor Leste

Instagram: @sescdf

Entrada gratuita

Guará

Feira Junina Panela Candanga

Data: 25 a 28 de Junho

Horário: Quinta a sábado: 12h-22h / Domingo: 12h-20h

Local: Praça Central do Shopping Casa Park

Instagram: @feira.panelacandanga

Entrada gratuita

Sesc Tradições Juninas

Data: 26 de Junho

Horário: 17h

Local: Sesc Guará

Instagram: @sescdf

Entrada gratuita

Lago Norte

Arraiá do Espaço Aroeira

Data: 26 de Junho

Horário: 19h

Local: Espaço Aroeira, Polo Verde - Lago Norte

Instagram: @espacoaroeira

Entrada gratuita

Arraiá de Frei Galvão

Data: 26 e 27 de Junho

Horário: 19h

Local: Paróquia Santo Antônio de Sant’Anna, Setor Taquari Q 3 AE 3, Lago Norte

Instagram: @psasgalvao

Entrada gratuita

Lago Sul

Festa Junina do Perpétuo Socorro

Data: 26 e 27 de Junho

Horário: 18h

Local: Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, SHIS Ql 6/8, Lago Sul

Instagram: @psocorrolagosul

Entrada gratuita

Taguatinga

Arraiá do Cumpadre Judas Tadeu

Data: 26, 27 e 28 de Junho

Horário: 20h

Local: Paróquia São Judas Tadeu, EQNL 09/11, Taguatinga

Instagram: @saojudasbrasilia

Entrada gratuita

Vicente Pires

Arraiá da Nossa Senhora Aparecida

Data: 26, 27 e 28 de Junho

Horário: 19h

Local: Capela Nossa Senhora Aparecida, Rua 10B, Vicente Pires

Instagram: @pnse_vp

Entrada gratuita

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel