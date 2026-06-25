Confira as festas juninas do último fim de semana de junho

Mais uma semana de arraiás se inicia no Distrito Federal! Festas juninas gratuitas em paróquias, praças e quadras residenciais por todo o quadradinho embalam as noites com muita celebração, música e comida boa.
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Veja abaixo a lista das 18 festas populares que ocorrem neste final de semana:
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Asa Norte
Arraiá da 407 Norte
Data: 28 de Junho
Horário: 17h
Local: SQN 407, Asa Norte
Instagram: @prefeiturasqn407
Entrada gratuita
Arraiá Comunitário da 716 Norte
Data: 26 e 27 de Junho
Horário: 20h
Local: Área comercial da SCLRN 716, Asa Norte
Instagram: @espaco.cult e @emporiobadaue
Entrada gratuita
Festa Junina da Inverso
Data: 27 de Junho
Horário: 15h
Local: Inverso, SCLN 408, bloco B, subsolo, Asa Norte
Instagram: @inverso.df
Entrada gratuita
Festa junina SQN 308
Data: 27 de Junho
Horário: 17h
Local: Estacionamento em frente ao bloco I, SQN 308, Asa Norte
Instagram: @na_vizinhanca
Entrada gratuita
Arraiá da SQN 313
Data: 26 de Junho
Horário: 18h
Local: Gramado em frente ao bloco G, SQN 313, Asa Norte
Instagram: @na_vizinhanca
Entrada gratuita
Asa Sul
Arraiá Pé No Chão do No Setor
Data: 26 de Junho
Horário: 16h
Local: Praça Central do Setor Comercial Sul
Instagram: @nosetor e @tulipasdocerrado
Entrada gratuita
Festa Junina dos Santos Populares
Data: 27 de Junho
Horário: 13h30
Local: Embaixada de Portugal, SES quadra 801 lote 2
Instagram: @embaixadadeportugalembrasilia
Entrada gratuita mediante retirada de ingresso no Sympla
Arraiá Paróquia Santa Cruz e Santa Edwiges
Data: 25, 26, 27 e 28 de Junho
Horário: 18h
Local: Paróquia Santa Cruz e Santa Edwiges, 905 Sul, Asa Sul
Instagram: @paroquiasantacruzesantaedwiges
Entrada gratuita
Arraiá da ASSTJ
Data: 26 de Junho
Horário: 19h
Local: Estacionamento Leste do STJ, SAFS bloco 06, Asa Sul
Instagram: @asstj_cjf
Entrada gratuita
Ceilândia
Esquenta Junino P. Sul
Data: 26, 27 e 28 de Junho
Horário: 19h
Local: Paróquia São Pedro, EQNP 12/16, P. Sul, Ceilândia
Instagram: @paroquiasaopedropsul
Entrada gratuita
Gama
Sesc Tradições Juninas
Data: 27 de Junho
Horário: 8h30 às 22h
Local: Sesc Gama, Setor Leste
Instagram: @sescdf
Entrada gratuita
Guará
Feira Junina Panela Candanga
Data: 25 a 28 de Junho
Horário: Quinta a sábado: 12h-22h / Domingo: 12h-20h
Local: Praça Central do Shopping Casa Park
Instagram: @feira.panelacandanga
Entrada gratuita
Sesc Tradições Juninas
Data: 26 de Junho
Horário: 17h
Local: Sesc Guará
Instagram: @sescdf
Entrada gratuita
Lago Norte
Arraiá do Espaço Aroeira
Data: 26 de Junho
Horário: 19h
Local: Espaço Aroeira, Polo Verde - Lago Norte
Instagram: @espacoaroeira
Entrada gratuita
Arraiá de Frei Galvão
Data: 26 e 27 de Junho
Horário: 19h
Local: Paróquia Santo Antônio de Sant’Anna, Setor Taquari Q 3 AE 3, Lago Norte
Instagram: @psasgalvao
Entrada gratuita
Lago Sul
Festa Junina do Perpétuo Socorro
Data: 26 e 27 de Junho
Horário: 18h
Local: Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, SHIS Ql 6/8, Lago Sul
Instagram: @psocorrolagosul
Entrada gratuita
Taguatinga
Arraiá do Cumpadre Judas Tadeu
Data: 26, 27 e 28 de Junho
Horário: 20h
Local: Paróquia São Judas Tadeu, EQNL 09/11, Taguatinga
Instagram: @saojudasbrasilia
Entrada gratuita
Vicente Pires
Arraiá da Nossa Senhora Aparecida
Data: 26, 27 e 28 de Junho
Horário: 19h
Local: Capela Nossa Senhora Aparecida, Rua 10B, Vicente Pires
Instagram: @pnse_vp
Entrada gratuita
*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel
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