Brasília Tech Hub é lançado com meta de transformar DF em polo de inovação

Foi lançado, na manhã desta quinta-feira (25/6), o Brasília Tech Hub: Distrito de Tecnologia e Inovação Antonio Fábio Ribeiro, no Parque Tecnológico de Brasília (BIOTIC). O empreendimento tem o objetivo de reunir empresas, empreendedores, investidores e instituições ligadas à tecnologia e à inovação em um ambiente voltado ao desenvolvimento econômico, à geração de oportunidades e ao fortalecimento da vocação da capital como polo nacional do setor.

O projeto tem o objetivo de acelerar a ocupação qualificada do Parque Tecnológico e fortalecer a estratégia do Governo do Distrito Federal (GDF) de posicionar a capital federal entre os principais polos de inovação do país.

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A governadora Celina Leão (PP) afirmou, durante a cerimônia de lançamento, que o projeto representa um marco estratégico para a economia do DF ao consolidar uma política voltada à diversificação produtiva e ao fortalecimento do setor tecnológico. “O Distrito Federal tem condições únicas para liderar esse processo, com infraestrutura, localização estratégica e capacidade de oferecer um ambiente favorável aos negócios”, afirmou. Ela destacou ainda que a iniciativa pode ampliar significativamente o peso do setor tecnológico na economia local nos próximos anos.

Celina Leão ressaltou que o projeto está alinhado à estratégia de transformação digital do governo, com foco na modernização dos serviços públicos e no uso de tecnologia para aumentar eficiência e transparência. Segundo ela, o novo polo foi pensado para integrar inovação, sustentabilidade e desenvolvimento econômico. “A tecnologia é uma prioridade no governo, tanto para melhorar a vida do cidadão quanto para preparar o Distrito Federal para o futuro”, destacou.

Homenagem

O Distrito de Tecnologia e Inovação presta homenagem a Antonio Fábio Ribeiro, ex-presidente do Sindicato das Indústrias da Informação do Distrito Federal (Sinfor-DF) e uma das lideranças historicamente associadas à defesa da implantação do Parque Tecnológico da capital federal.

O presidente do Sinfor-DF, Carlos Jacobino Lima, destacou o caráter estruturante da iniciativa, ressaltando que o projeto é resultado de um planejamento de longo prazo e tem potencial para transformar o ambiente de negócios no Distrito Federal. “Esse é um trabalho que vem sendo construído há muitos anos, iniciado ainda em 2001, e que agora começa a se concretizar. Trata-se de um projeto de Estado, pensado para posicionar Brasília como um polo relevante de inovação”, afirmou.

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Segundo ele, o empreendimento prevê a ocupação de cerca de 100 mil metros quadrados com infraestrutura voltada à tecnologia e inovação, com capacidade para abrigar até 13 mil pessoas. “A proposta é criar um ambiente moderno, conectado aos principais polos tecnológicos do mundo, capaz de atrair empresas, gerar negócios e fomentar o desenvolvimento econômico. Mais do que a estrutura física, o diferencial estará nas conexões e nas oportunidades que esse ecossistema vai proporcionar”, completou.







