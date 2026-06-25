Tarifas de ônibus no Entorno são reajustadas a partir de domingo

Tarifas de ônibus da Taguatur no Entorno são reajustadas a partir de domingo - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A empresa Taguatur, que opera no Entorno do Distrito Federal, vai aumentar o valor das passagens de seis linhas e diminuir o valor de duas a partir da meia-noite deste domingo (28/6).

A tarifa da linha Novo Gama (Lago Azul) – Gama cairá de R$ 3,80 para R$ 3,40, enquanto a linha Novo Gama (Pedregal) – Gama passará de R$ 3,65 para R$ 3,40.

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Já a linha Novo Gama (Rodoviária) – Gama terá aumento de R$ 0,05, passando de R$ 1,75 para R$ 1,80.

A tarifa entre Águas Lindas de Goiás e Taguatinga subirá de R$ 6,75 para R$ 7,65, enquanto o trecho Águas Lindas de Goiás – Ceilândia passará de R$ 5,15 para R$ 5,85.

Os passageiros também pagarão R$ 1,20 mais caro para ir de Girassol (Cocalzinho de Goiás) até Brasília: de R$ 10,95, o valor subirá para R$ 12,15.

E o percurso Girassol – Taguatinga passa de R$ 8,20 para R$ 9,15.

O trajeto entre Novo Gama e Taguatinga sai de R$ 7,85 para R$ 8,75.

Processo de reajuste

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que o reajuste nas tarifas da empresa Taguatur passa a valer após a conclusão de todas as etapas previstas na Deliberação nº 40, publicada em fevereiro deste ano. A medida dependia da assinatura de um acordo entre a agência e a permissionária e da formalização de um aditivo ao contrato de permissão.

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Segundo a ANTT, o acordo e o 2º Termo Aditivo foram assinados em 24 de junho, e a publicação do extrato no Diário Oficial da União, no dia seguinte, concluiu o processo necessário para que o reajuste produzisse efeitos financeiros.

A Agência informou que o último reajuste das tarifas da Taguatur havia entrado em vigor em agosto de 2023. A definição da data de mudança em 28 de junho tem como objetivo assegurar prazo para divulgação das alterações e conhecimento prévio dos usuários do serviço.