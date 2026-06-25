Desmantelada organização criminosa que fraudou mais de R$ 5 milhões via PIX

Uma organização criminosa cibernética especializada na exploração de vulnerabilidades do sistema Pix foi desarticulada pela Operação Rastro, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal nesta quinta-feira (25/6).

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A investigação, realizada por meio da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC/Decor), identificou que o grupo operava dividido em núcleos financeiro, técnico, de aliciamento e de beneficiários. Os criminosos exploraram uma falha na função de cooperativa de crédito do Pix e realizaram, em dezembro de 2025, 425 transações fraudulentas executadas em padrão automatizado de fracionamento (smurfing). Ao total, estima-se que mais de R$ 5,5 milhões foram subtraídos.

A polícia também descobriu que parte dos valores foi convertida em criptoativos e repassada em corretoras nacionais e estrangeiras em tentativa de lavagem do dinheiro.

Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelas autoridades no decorrer da operação. Os mandados ocorreram em Brasília, Planaltina de Goiás (GO), Valparaíso (GO) e Guariba (SP). No processo, foram apreendidos equipamentos eletrônicos, dispositivos de armazenamento, carteiras de criptoativos e documentação de interesse à investigação. Medidas cautelares visadas em bloquear ativos financeiros, assim como criptoativos, também foram tomadas.

Os investigados respondem pelos seguintes crimes: furto mediante fraude (8 anos), lavagem de dinheiro (10) e organização criminosa (8 anos), cuja soma das penas máximas alcança 26 anos de reclusão.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel