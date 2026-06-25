"Ele estava errado", diz presidente da CLDF a respeito de sobrinho que deu carteirada

Wellington Luiz defendeu o trabalho da PMDF após sobrinho ser detido por desacato - (crédito: Ed Alves/CB/D.A.Press. )

O presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), Wellington Luiz (MDB), se posicionou sobre o episódio no qual o sobrinho dele, Davi Silva, 32 anos, desacatou policiais, foi detido e usou o nome do tio para ameaçar os militares. Na ocasião, ele teria ameaçado o gerente do bar onde estava após um desentendimento e adotado postura agressiva e intimidatória com ele e os policiais. Ao Correio, Wellington disse que o sobrinho estava "completamente errado" e os policiais, "completamente certos".

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a ocorrência registrada foi de desordem, ameaça e desacato. Segundo a corporação, Davi já era conhecido pelo envolvimento em ocorrências do tipo, além de desobediência e perturbação do sossego. Na ocasião, ele teria desacatado e tentado intimidar os policiais, ameaçado à vítima e demonstrado resistência quanto à abordagem policial.

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O episódio aconteceu em um bar na Asa Sul e, segundo testemunhas, Davi estava bastante embriagado. "Eu mesmo tomei a iniciativa de ligar para o secretário de Segurança na manhã seguinte ao ocorrido e também para o comandante da PMDF", contou Wellington. "Apesar de não ser responsabilidade direta e objetiva minha, o meu nome foi usado indevidamente e eu não admito isso em hipótese alguma. Eu mesmo não uso meu cargo, então, não aceito", afirmou.

Davi foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia, onde foi registrada uma ocorrência de desacato contra ele.

Veja vídeo do momento da abordagem:



