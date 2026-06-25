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Vagas de Trabalho

DF tem quase mil vagas abertas em agências do trabalhador nesta quinta-feira (25)

Oportunidades incluem salários de até R$ 3,1 mil e cadastro pode ser feito pela Carteira de Trabalho Digital ou presencialmente

Agências do Trabalhador oferecem quase mil vagas de emprego nesta quinta-feira (25/6) - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
Agências do Trabalhador oferecem quase mil vagas de emprego nesta quinta-feira (25/6) - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

As agências do trabalhador do disponibilizam, nesta quinta-feira (25/6), um total de 956 vagas de emprego. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade, estão distribuídas por várias regiões administrativas e incluem tanto funções que exigem experiência quanto postos destinados a quem busca o primeiro emprego.

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Entre as vagas com maiores remunerações está a de vendedor interno no Guará, com salário de R$ 3.153 para dez oportunidades. Também se destacam as vagas para pedreiro, com três postos na Vila Planalto e remuneração de R$ 3 mil, além das oportunidades para operador de empilhadeira, que oferecem R$ 2.593,33 para seis vagas em Taguatinga.

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Os interessados podem se candidatar cadastrando o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecendo a uma das 16 agências do trabalhador, entre 8h e 17h, durante a semana. Mesmo que não haja vagas de interesse no dia, o registro permanece ativo para futuras seleções, já que o sistema cruza o perfil dos candidatos com as demandas das empresas.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 25/06/2026 06:00
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