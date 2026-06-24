Ônibus elétricos começam a circular em quatro linhas no DF

Mais 85 novos ônibus elétricos foram entregues e passam a integrar o Sistema de Transporte Público Coletivo do DF - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) liberou os primeiros 12 veículos da frota de 90 ônibus elétricos entregues em maio para circular nas ruas da capital. Antes de entrar em operação, os coletivos passaram por cadastro, licenciamento, vistoria, emplacamento e instalação de validadores no Sistema de Transporte Público Coletivo.

As quatro linhas contempladas têm viagens com origem na Rodoviária do Plano Piloto. São elas: a 109.3, que percorre a Esplanada dos Ministérios em direção ao Setor de Autarquias Sul e ao Pátio Brasil; a 109.4, que também atende a Esplanada dos Ministérios; a 108.5, com destino à Rodoferroviária passando pelo Setor Militar Urbano; e a 0.110, voltada para estudantes e demais passageiros com destino à região da UnB. Juntas, as quatro linhas atendem cerca de 25 mil passageiros por dia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A secretária da Semob-DF, Sandra Holanda, explicou que a disponibilização dos veículos será gradual. "A eletrificação da frota permite que o Distrito Federal avance na agenda ASG (Ambiental, Social e Governança) e fortaleça seu compromisso com a descarbonização, a mobilidade inclusiva e as práticas inovadoras e transparentes, reduzindo os impactos ambientais", afirmou a gestora.

Frota sustentável e sem emissões

Os 90 ônibus elétricos foram importados da China pela empresa Piracicabana e, quando toda a frota estiver em circulação, vão beneficiar cerca de 70 mil passageiros por dia em uma área que registra aproximadamente 281 viagens diárias, segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana. No balanço ambiental, a frota completa deverá reduzir 615 toneladas de CO2 por mês — impacto equivalente ao plantio de mais de 120 mil árvores por ano.

Com informações da Agência Brasília

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso