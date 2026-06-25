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TCDF pede explicações ao GDF e ao BRB sobre empréstimo bilionário

Antes de analisar pedido de suspensão da operação, apresentado pelo deputado distrital Fábio Felix (PSol), conselheiro deu prazo de cinco dias úteis para que os órgãos apresentem informações sobre o empréstimo destinado à capitalização do Banco de Brasília

TCDF cobra esclarecimentos do GDF e do BRB sobre operação de crédito de R$ 6,6 bilhões - (crédito: Divulgação/BRB)
TCDF cobra esclarecimentos do GDF e do BRB sobre operação de crédito de R$ 6,6 bilhões - (crédito: Divulgação/BRB)

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) iniciou uma nova etapa da análise sobre a operação de crédito de até R$ 6,6 bilhões destinada à capitalização do Banco de Brasília (BRB). Antes de decidir sobre o pedido para suspender a contratação, apresentado pelo deputado distrital Fábio Felix (PSol), a Corte determinou que a Casa Civil, a Secretaria de Estado de Economia e o BRB apresentem, no prazo de cinco dias úteis, esclarecimentos e documentos técnicos relacionados à negociação.  

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A medida foi adotada pelo conselheiro Inácio Magalhães Filho. Na representação, Félix sustenta que a autorização para a operação foi aprovada sem a divulgação prévia de informações consideradas essenciais, como as condições financeiras do empréstimo, os impactos fiscais para o Distrito Federal e os estudos que fundamentaram a proposta.

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Na análise preliminar, a área técnica do TCDF concluiu que a representação atende aos requisitos de admissibilidade e destacou que a documentação disponível não traz detalhes sobre aspectos como taxa de juros, custo efetivo total, prazo, carência, sistema de amortização, cronograma de desembolso e projeções dos impactos financeiros da operação. Segundo o parecer técnico, esses elementos são importantes para avaliar a conformidade da contratação com a legislação de finanças públicas e com as normas de responsabilidade fiscal.  

Apesar das observações apontadas pela unidade técnica, o relator entendeu que não é o momento de apreciar o pedido de medida cautelar que pretende impedir a assinatura da operação de crédito. Conforme o despacho, a negociação está vinculada a um acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e a um projeto de lei aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), circunstâncias que justificam a oitiva prévia dos órgãos envolvidos antes de qualquer deliberação sobre a suspensão da operação.  

Além das manifestações, o TCDF solicitou o envio dos estudos, pareceres e demais documentos técnicos que subsidiaram a decisão do Governo do Distrito Federal de contratar o financiamento junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC), incluindo informações sobre os impactos da operação nas finanças públicas do Distrito Federal.  

Após o recebimento das respostas, o processo retornará à área técnica do Tribunal, que elaborará nova análise para subsidiar a decisão sobre o pedido cautelar e o julgamento do mérito da representação.  

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

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Por Paulo Gontijo
postado em 25/06/2026 20:11
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