Novas integrantes tomam posse no Conselho da Mulher do DF

Celina Leão define a solenidade como "um momento histórico" na história da luta pelos direitos da mulher - (crédito: Foto: Gabriela Cidade/C.B/D.A Press)

A Secretaria da Mulher e o GDF realizaram nesta quinta-feira (25/6) a solenidade de posse das novas integrantes do Conselho da Mulher do Distrito Federal, no Palácio do Buriti. As conselheiras são representantes da sociedade civil organizada e de órgãos públicos e representam mulheres transsexuais, idosas e do campo.

A organização atua como um espaço de diálogo entre o Estado e os cidadãos com o objetivo de construir e aperfeiçoar políticas públicas de combate à violência de gênero e a promoção dos direitos das mulheres. Estiveram presentes a governadora Celina Leão (PP), as secretárias Jackeline Domingues (Secretaria da Mulher) e Giselle Ferreira (Secretaria de Desenvolvimento Social) e representantes do governo federal e ministérios.

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Em seu discurso, a governadora afirmou que "há um reparo histórico a ser feito" no Distrito Federal e que o Conselho constrói um caminho para que, no futuro, “o DF seja o melhor lugar para se nascer menina e para se viver mulher". As novas representantes foram escolhidas por meio de processo seletivo público, buscando mulheres e entidades ativas na luta por direitos.

A escolha das novas conselheiras segue o marco da pesquisa inédita Panorama da violência contra a mulher no Distrito Federal, lançada no dia 12 deste mês, que será usada como base para os próximos passos. Para Michelle Carneiro, secretária executiva do Conselho, a expectativa é de que o poder público esteja mais próximo das mulheres da cidade: “A expectativa é de que as ideias sejam renovadas, com um novo fôlego para agir na base”.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates