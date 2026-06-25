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Novas integrantes tomam posse no Conselho da Mulher do DF

Celina Leão assina nomeação de 26 novas conselheiras de órgão vinculado à Secretaria da Mulher. Conselho busca construir políticas públicas para combate à violência de gênero

Celina Leão define a solenidade como "um momento histórico" na história da luta pelos direitos da mulher - (crédito: Foto: Gabriela Cidade/C.B/D.A Press)
Celina Leão define a solenidade como "um momento histórico" na história da luta pelos direitos da mulher - (crédito: Foto: Gabriela Cidade/C.B/D.A Press)

A Secretaria da Mulher e o GDF realizaram nesta quinta-feira (25/6) a solenidade de posse das novas integrantes do Conselho da Mulher do Distrito Federal, no Palácio do Buriti. As conselheiras são representantes da sociedade civil organizada e de órgãos públicos e representam mulheres transsexuais, idosas e do campo.

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A organização atua como um espaço de diálogo entre o Estado e os cidadãos com o objetivo de construir e aperfeiçoar políticas públicas de combate à violência de gênero e a promoção dos direitos das mulheres. Estiveram presentes a governadora Celina Leão (PP), as secretárias Jackeline Domingues (Secretaria da Mulher) e Giselle Ferreira (Secretaria de Desenvolvimento Social) e representantes do governo federal e ministérios.

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Em seu discurso, a governadora afirmou que "há um reparo histórico a ser feito" no Distrito Federal e que o Conselho constrói um caminho para que, no futuro, “o DF seja o melhor lugar para se nascer menina e para se viver mulher". As novas representantes foram escolhidas por meio de processo seletivo público, buscando mulheres e entidades ativas na luta por direitos. 

A escolha das novas conselheiras segue o marco da pesquisa inédita Panorama da violência contra a mulher no Distrito Federal, lançada no dia 12 deste mês, que será usada como base para os próximos passos. Para Michelle Carneiro, secretária executiva do Conselho, a expectativa é de que o poder público esteja mais próximo das mulheres da cidade: “A expectativa é de que as ideias sejam renovadas, com um novo fôlego para agir na base”.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 25/06/2026 18:02 / atualizado em 25/06/2026 18:03
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