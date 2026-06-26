Frio marca manhã no DF, mas temperatura pode chegar a 29°C à tarde

Manhã fria fez brasilienses saírem de casa com duas a três camadas de roupa nesta sexta-feira (26/6). Durante a madrugada e o começo do dia, foram registrados 13,4°C no Distrito Federal e 15,7°C em Brasília. Com a alta variação térmica comum ao Centro-Oeste, os termômetros devem bater entre 26° e 27° no Plano Piloto, e 28°C à 29°C nas demais regiões do quadradinho.

Diferente dos anos anteriores, as noites tendem à temperaturas mais amenas, sem frio excessivo. De acordo com o meteorologista do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), Olivio Bahia, o DF estava com chances de chuva nas primeiras horas do dia, mas a previsão foi descartada. O motivo está na nebulosidade localizada no Goiás, que acabou não alcançando a capital. "Já o final de semana, pode ter uma chance, mesmo que baixa", descreve. A umidade do ar deve chegar à 30% ao longo do dia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o especialista, o período entre maio e julho de 2026 está sendo um inverno atípico na capital. Olivio explica que isso acontece devido à um padrão atmosférico diferente dos anos anteriores. "A massa de ar seco, que costuma predominar na região central do território brasileira, está deslocada e atuando mais no nordeste", descreve. Ou seja, o movimento acaba favorecendo chuva e nebulosidade na capital.