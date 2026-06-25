PMDF interrompe obra ilegal em reserva ecológica no DF

O responsável pelo empreendimento ilegal e os trabalhadores foram qualificados e levados à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar (PMDF) flagrou, na manhã desta quinta-feira (25/6), uma construção clandestina no interior da Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Santuário de Vida Silvestre do Riacho Fundo, na Candangolândia. A operação foi realizada pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), com o suporte do Grupamento de Operações do Cerrado (GOC).

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Durante o patrulhamento na unidade de conservação, os agentes interceptaram a obra em andamento. No local, operários foram surpreendidos em pleno trabalho, cercados por materiais de construção civil e ferramentas.

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O responsável pelo empreendimento ilegal e os trabalhadores foram levados à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul). Na delegacia, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) com base no artigo 64 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), que pune construções não autorizadas em solo protegido ou no entorno de reservas ecológicas.