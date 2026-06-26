DF tem mais de mil vagas de emprego nesta sexta; salários chegam a R$ 3,9 mil

Por fim, é importante destacar que o direito ao feriado remunerado vale para trabalhadores com carteira assinada e também se aplica, com adaptações, a contratos temporários e intermitentes. Em todos os casos, o princípio básico da lei é garantir descanso ou compensação justa, reforçando a valorização do trabalho - (crédito: Reprodução de TV)

As agências do trabalhador do Distrito Federal chegam à sexta-feira (26/6) com 1.034 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades são voltadas a profissionais de diversos níveis de escolaridade, contemplando tanto quem tem experiência quanto quem busca o primeiro emprego. O grande destaque financeiro do dia é o cargo de gerente de loja de supermercado. Com duas vagas abertas, a função oferece a maior remuneração da tabela: R$ 3,9 mil.

Por outro lado, o volume de contratações se concentra no setor de comércio. A profissão de vendedor interno lidera o ranking de ofertas com 140 vagas distribuídas por várias regiões administrativas do DF. Para essas posições, os salários variam entre R$ 1,6 mil e R$ 2,4 mil, sendo exigidos o ensino médio completo e comprovação de experiência na área.

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Os interessados em participar das seleções podem se candidatar de modo online, cadastrando o currículo diretamente pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital; ou presencial, comparecendo a uma das 16 agências do trabalhador do DF, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF) lembra que, mesmo se o candidato não encontrar a vaga ideal nesta sexta, vale a pena realizar o cadastro. O sistema cruza os dados dos perfis profissionais com novas demandas que surgem diariamente.

Empresas e microempreendedores que desejam anunciar vagas ou utilizar a estrutura das agências para a realização de entrevistas de emprego também podem fazer o cadastro. O atendimento é feito presencialmente nas unidades, pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br ou por meio do Canal do Empregador, disponível no site oficial da Sedet-DF.