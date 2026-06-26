Arniqueira e Lago Norte têm desligamento programado nesta sexta-feira

Moradores de áreas específicas de Arniqueira e do Lago Norte devem ficar atentos ao fornecimento de energia nesta sexta-feira (26/6). A Neoenergia Brasília realizará serviços de manutenção e modernização da rede elétrica, o que exigirá a suspensão temporária do serviço para garantir a segurança das equipes e dos moradores.
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A interrupção do fornecimento ocorrerá simultaneamente nas duas regiões administrativas, no período das 9h às 15h. Confira os locais afetados:
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- Arniqueira: Chácaras 2, 9, 20, 21 e 24
- Lago Norte: Setor de Mansões MI Trecho 7 (incluindo as chácaras 1, 4 Irmãos, Vida Nova, 2, 3, 4, 5, 6, 6-D, 12, 13 e 14)
A distribuidora informa que, caso as melhorias sejam concluídas antes do horário previsto, o restabelecimento da energia será antecipado. Fora dos desligamentos programados, interrupções inesperadas podem acontecer. Em situações de falta de energia não comunicada, a população deve registrar a ocorrência pelos telefone geral (116). Também está disponível o atendimento PCD (deficiência auditiva ou de fala): 0800 701 01 55 (necessário uso de aparelho adaptado).