Polícia prende casal por espancar mulher em briga por celular ilícito

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou a prisão de um homem e uma mulher, ambos de 24 anos, acusados de homicídio duplamente qualificado em Ceilândia. A ação, nomeada de operação Deadly Beating, ocorreu por meio da 15ª Delegacia de Polícia e contou com mandados de busca e apreensão cumpridos na residência dos investigados.

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O crime, que vitimou uma mulher de 35 anos, aconteceu após o início de uma discussão entre os acusados e a vítima acerca de celulares ilegais entregues a ela para serem vendidos no local. Segundo a investigação, ela teria se apossado do valor para comprar drogas ilícitas, o que resultou em uma cobrança por parte do casal.

Em sequência, a discussão evoluiu para uma sessão de espancamento em via pública, na qual a vítima foi derrubada e sofreu diversos socos, chutes, pisões e um golpe da faca que ela estava portando para se defender, mas foi tomada por um dos agressores. Os ataques foram majoritariamente direcionados às regiões da cabeça e do tórax.

O caso ocorreu no dia 13 de maio de 2026, mas a morte ocorreu três dias depois, quando a vítima estava internada no Hospital Regional de Ceilândia. A apuração do caso ocorreu por meio de imagens de câmeras de monitoramento existentes no local.

Ambos os suspeitos possuem ficha criminal anterior. O homem possui registros de receptação (simples e qualificada), organização criminosa, roubo circunstanciado e invasão de dispositivo telemático; além de três termos circunstanciados pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal e dois procedimentos de apuração de ato infracional pela prática de fato análogo aos crimes de receptação (simples e culposa).

A mulher acusada possui dois inquéritos policiais pelos crimes de associação criminosa e receptação e dois termos circunstanciados, pelos crimes de desobediência e posse de drogas para consumo pessoal.

Ambos indivíduos foram indiciados por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e, caso condenados, poderão cumprir pena de 12 a 30 anos de reclusão. Os autores estavam em suas resdiências quando foram presos. No local, foram apreendidos aparelhos celulares, tablet e notebook suspeitos de terem origem ilícita.

*Estagiário sob supervisão de Adriana Bernardes