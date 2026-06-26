Corridas, show e festival no fim de semana mudam o trânsito no DF

Vias do DF serão interditadas para corridas de rua neste domingo (12/10) - (crédito: Foto: Giovanna Sfalsin/CB/D.A Press)

Quem for pegar o carro neste fim de semana em Brasília precisa redobrar a atenção. Uma série de eventos culturais e esportivos espalhados pela capital obriga o Detran-DF e a Polícia Militar (PMDF) a promover bloqueios, desvios e restrições de circulação em pontos estratégicos do Plano Piloto, do Guará II e do Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES) entre esta sexta-feira (27/6) e o domingo (29/6).

As intervenções começam já na madrugada desta sexta para sábado. A partir das 23h59, o entorno da Arena Mané Garrincha passa a contar com sinalização especial para o show Djavanear 50 anos — Só Sucessos.

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Na Via N1, próximo ao Planetário, e na via de contorno do Estádio Nacional de Brasília (ENB), haverá orientação tanto para pedestres quanto para o estacionamento de veículos. Uma faixa exclusiva para táxis será demarcada na entrada principal da Arena, enquanto uma rotatória perto do Colégio Militar de Brasília (CMB) terá o fluxo desviado. Agentes em pontos fixos e em patrulhamento garantirão a fluidez; painéis eletrônicos orientarão motoristas e pedestres.

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No sábado (27/6) à tarde, a corrida Tá no Sangue — com percursos de 3 km e 6 km largando do Memorial dos Povos Indígenas — leva ao fechamento das três faixas mais próximas ao canteiro central das vias S1 e N1 do Eixo Monumental, no trecho entre o Ulysses Centro de Convenções e a Catedral Rainha da Paz. As restrições valem das 17h às 20h; as demais faixas continuam abertas.

No domingo (28/6), é a vez da Marcha Atópica Brasília, com percursos de 5 km e 10 km saindo da Praça do Cruzeiro. A lógica é semelhante: as três faixas centrais das vias S1 e N1, entre o Ulysses e a via de ligação N1/S1 próxima ao viaduto Renato Russo, ficam bloqueadas das 6h30 às 10h.

O Circuito das Estações — Etapa Inverno promete o bloqueio mais amplo do fim de semana. A prova, com 5 km e 10 km percorrendo as vias S1, N1 e Palácio Presidencial, com largada e chegada na N1, na altura do Bloco O, impõe uma série de restrições a partir das 6h30

A Via S1 será fechada na altura do Museu da República, com desvio para a L2 Sul e direcionamento ao Buraco do Tatuí;

O acesso ao estacionamento da Catedral de Brasília ficará disponível apenas pelo túnel da Cúria, na Via S2;

Na Esplanada, a faixa da direita da S1 será reservada para a saída de veículos dos ministérios, com fluxo desviado para a via S2 ao chegar ao Palácio do Itamaraty;

Na Via N1, os acessos pelas vias Palácio Presidencial e L4 Norte estarão fechados, com bloqueio do quartel do CBMDF até a via de ligação N1/S1;

O acesso à Via Palácio Presidencial, no sentido Palácio do Jaburu, será interditado, com desvio para a Estrada Parque das Nações (L4).

A previsão é de liberação total das vias às 10h.

Quem mora ou circula pelo Guará II também deve tomar um caminho alternativo. Em razão da Rua do Lazer, os acessos à Avenida Central ficam bloqueados das 6h às 17h no trecho entre a 4ª Delegacia de Polícia e o Edifício Consei, na EQ 31/33.

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Na região do SCES, o Na Praia Festival restringe a circulação já a partir desta sexta-feira, com ações conjuntas do Detran-DF e da PMDF. No Trecho 2, quatro dos cinco retornos serão interditados — apenas o próximo à Associação dos Servidores do Banco Central (Asbac) permanece aberto. A rotatória no acesso ao evento também estará fechada. Haverá vagas reservadas para pessoas com deficiência, idosos, táxis e aplicativos de transporte. A fiscalização ficará a cargo da PMDF.

*Estagiária sob a supervisão de Adriana Bernardes