Celina diz que garantias de empréstimo do BRB seguem em trâmites legais - (crédito: Beatriz Mascarenhas/CB)

Segundo Celina, as garantias estão sendo analisadas em conjunto com a instituição financeira e fazem parte dos trâmites legais necessários para a conclusão da operação. "As garantias estão sendo tratadas com o BB, que é o chefe do consórcio. São questões de trâmites legais", afirmou.

O empréstimo integra a estratégia do BRB para ampliar sua capacidade de crédito e fortalecer suas operações. A liberação dos recursos depende da conclusão das etapas jurídicas e administrativas envolvendo as garantias exigidas na negociação.