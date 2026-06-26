Celina diz que garantias de empréstimo do BRB seguem em trâmites legais

Durante agenda na Escola Classe Lobeiral, na Fercal, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), comentou sobre o andamento das tratativas relacionadas às garantias do empréstimo de R$ 6,6 bilhões ao Banco de Brasília (BRB). Na manhã desta sexta-feira (26/6), em entrega da pavimentação da DF-205, a chefe do Executivo afirmou que o processo segue em discussão com o Banco do Brasil, líder do consórcio responsável pela operação.
Segundo Celina, as garantias estão sendo analisadas em conjunto com a instituição financeira e fazem parte dos trâmites legais necessários para a conclusão da operação. "As garantias estão sendo tratadas com o BB, que é o chefe do consórcio. São questões de trâmites legais", afirmou.
O empréstimo integra a estratégia do BRB para ampliar sua capacidade de crédito e fortalecer suas operações. A liberação dos recursos depende da conclusão das etapas jurídicas e administrativas envolvendo as garantias exigidas na negociação.
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postado em 26/06/2026 12:00