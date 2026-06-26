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Celina diz que garantias de empréstimo do BRB seguem em trâmites legais

Tratativas relacionadas às garantias do empréstimo estão sendo solucionadas pelo Banco do Brasil

Celina diz que garantias de empréstimo do BRB seguem em trâmites legais - (crédito: Beatriz Mascarenhas/CB)
Celina diz que garantias de empréstimo do BRB seguem em trâmites legais - (crédito: Beatriz Mascarenhas/CB)
Durante agenda na Escola Classe Lobeiral, na Fercal, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), comentou sobre o andamento das tratativas relacionadas às garantias do empréstimo de R$ 6,6 bilhões ao Banco de Brasília (BRB). Na manhã desta sexta-feira (26/6), em entrega da pavimentação da DF-205, a chefe do Executivo afirmou que o processo segue em discussão com o Banco do Brasil, líder do consórcio responsável pela operação.
Segundo Celina, as garantias estão sendo analisadas em conjunto com a instituição financeira e fazem parte dos trâmites legais necessários para a conclusão da operação. "As garantias estão sendo tratadas com o BB, que é o chefe do consórcio. São questões de trâmites legais", afirmou.
O empréstimo integra a estratégia do BRB para ampliar sua capacidade de crédito e fortalecer suas operações. A liberação dos recursos depende da conclusão das etapas jurídicas e administrativas envolvendo as garantias exigidas na negociação.

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 26/06/2026 12:00
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