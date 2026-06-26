Suporte emocional com animais é tema de palestra com neuropsicanalista

Palestra neste sábado (27/6) trata sobre importância de animais de suporte e tem entrada gratuita - (crédito: Divulgação)

A Unidade Nacional de Acessibilidade (UNA) promove, às 10h deste sábado (27/6), uma palestra sobre suporte emocional com animais para inaugurar a nova sede da organização, no Shopping Pier 21. A entrada é gratuita.

A palestra ocorre no estacionamento do shopping e tem como principal tema a importância dos animais para suporte emocional. A idealizadora do projeto, Andréa Pontes, comenta sobre a mudança de sede. “Pensamos em cada detalhe para tornar a UNA Parque ainda mais acolhedora, acessível e próxima das famílias. Estar em uma localização estratégica significa derrubar barreiras e garantir que mais pessoas possam participar, ser atendidas e se sentir incluídas”, destaca.

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O momento de conhecimento contará com a participação do neuropsicanalista Walter Isaac, especialista no tema. Durante o evento, ele irá abordar os benefícios dos animais de suporte emocional, que desempenham um papel fundamental no conforto psicológico, na redução do estresse e no combate à solidão. O especialista também explicará as diferenças entre os animais de suporte emocional, os cães de serviço e a Terapia Assistida por Animais (TAA).

Serviço

Palestra sobre a importância dos animais para suporte emocional

Data: sábado

Horário: 10h

Local: UNA Parque. St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Asa Sul, Brasília-DF (Shopping Pier 21)

Entrada gratuita