Defensoria Pública suspende edição de julho do projeto Dia da Mulher

Dia da Mulher da DPDF oferece serviços gratuitos para mulheres em situação de vulnerabilidade - (crédito: Ascom DPDF)

A edição de julho do projeto Dia da Mulher, prevista para 7/7, foi suspensa pela Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF). Segundo a instituição, a medida foi adotada para permitir aprimoramentos na metodologia e no formato da iniciativa, com o objetivo de fortalecer os resultados, ampliar o alcance dos atendimentos e integrar os serviços oferecidos às mulheres em situação de vulnerabilidade.

De acordo com a DPDF, a decisão leva em consideração o cronograma de revisão das unidades móveis da instituição, que passarão por adequações técnicas e serviços de manutenção. A suspensão temporária permitirá a realização desses ajustes, considerados necessários para a continuidade e o fortalecimento do projeto. A previsão é de que a ação seja retomada em agosto, quando as unidades envolvidas e os parceiros institucionais serão comunicados.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Instituído pela Portaria nº 182/2025, o Dia da Mulher integra o Programa Novo Horizonte e busca ampliar o acesso de mulheres em situação de vulnerabilidade a serviços jurídicos e intersetoriais, por meio da atuação conjunta da Defensoria Pública e de instituições parceiras. Durante a suspensão, a DPDF informou que manterá as demais atividades itinerantes e os atendimentos especializados, reafirmando o compromisso com a promoção do acesso à Justiça e a proteção dos direitos das mulheres no Distrito Federal.