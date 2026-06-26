‘Pessoa extraordinária’: família homenageia modelo morta na Venezuela

Segundo relatos da família, Vanessa deixou Brasília recentemente para morar com o namorado - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

*Por Rafaela Soares

Descrita por familiares como uma pessoa amorosa e extraordinária, a modelo Vanessa Zacarias da Silva, de 44 anos, uma das vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira (24/6), deixa uma filha, que estava no Brasil no momento da tragédia.

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Vanessa morava no Gama com a família e havia deixado o Brasil há cerca de dois meses para viver com o namorado, que é venezuelano. Os dois se conheceram por meio do trabalho dela como modelo. Ela vivia na cidade de La Guaira, localizada a 30 km de Caracas.

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O Correio conversou com familiares da vítima, que se mostraram bastante abalados. Alguns relataram que começaram a buscar informações e tentar contato após assistirem a vídeos sobre a tragédia nas redes sociais. Em uma publicação, o irmão de Vanessa, Thiago Nogueira, pediu um momento de reflexão em memória da irmã.

“Vanessa foi uma pessoa extraordinária, cujo coração gigante sempre acolheu a todos sem medir esforços”, escreveu.

Outros familiares também relembraram momentos vividos com Vanessa e a descreveram como uma pessoa “maravilhosa” e “humana”. Em mensagens enviadas ao Correio, relataram ainda estar em choque com o ocorrido e disseram buscar informações sobre os próximos procedimentos.

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Pessoas que conheceram Vanessa na infância também prestaram homenagens e destacaram sua personalidade generosa.“Que Deus console os corações de toda a família”, escreveu uma internauta.

“Nossa irmã mais humana, mais alegre e mais terrena foi a primeira a deixar a Terra, mas sempre estará viva. Foi só o corpo que partiu”, publicou outro familiar.

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Tragédia

Segundo familiares, Vanessa morreu após ser atingida durante o desabamento parcial da residência onde estava no momento dos tremores.

Nessa quinta-feira (25/6), o Ministério das Relações Exteriores (MRE) confirmou a morte de dois brasileiros em consequência dos terremotos registrados na Venezuela. Em nota, a pasta informou que as vítimas são um homem e uma mulher e afirmou prestar assistência consular às famílias. Em respeito à privacidade, o Itamaraty não divulgou oficialmente as identidades.

Sem contato

Ao receberem as primeiras informações sobre os fortes terremotos que atingiram diferentes regiões da Venezuela, parentes passaram a tentar contato com Vanessa por telefone e pelas redes sociais. Mensagens também foram enviadas ao namorado dela, Henrique, mas inicialmente não houve resposta.

Horas depois, a filha de Vanessa, que mora em Brasília, conseguiu falar com ele. Segundo o relato repassado à família, a casa começou a desabar durante os tremores. Uma pilastra teria atingido a perna de Vanessa, causando um ferimento grave.

Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu. Conforme as informações recebidas pelos familiares, a brasiliense morreu em decorrência de uma hemorragia provocada pelos ferimentos.

Apoio do Itamaraty

Desde então, a família tenta obter apoio do governo brasileiro para lidar com os procedimentos após a morte. Ao Correio, os parentes informaram que estão em contato com o Itamaraty e com a Embaixada do Brasil na Venezuela e aguardam novas informações sobre a localização do corpo e os próximos passos para o traslado.

Ajuda humanitária

Segundo informações divulgadas pelas autoridades locais, o terremoto deixou centenas de mortos e mobilizou ajuda internacional.

Até o momento, 19 países anunciaram apoio humanitário, incluindo o Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de uma tonelada de medicamentos e insumos para atendimentos de emergência será enviada.

Ao todo, serão cinco kits de calamidade, com 111,8 mil unidades de medicamentos e insumos, sem impacto no estoque do Sistema Único de Saúde (SUS). Equipes de bombeiros de diferentes estados brasileiros e cães farejadores também foram mobilizados para apoiar as ações de resgate.