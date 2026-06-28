Acidente com motorista sem habilitação mata passageiro de 16 anos

Não foi atestada embriaguez no condutor do acidente que ocorreu neste domingo (28/6), na Cidade Ocidental, e ele foi liberado - (crédito: Divulgação/PCGO)

A morte de um jovem de 16 anos, nesta manhã de domingo (28/6), foi ocasionada por acidente, no qual um condutor, aparentemente embriado, teria manobrado um Celta (Chevrolet), perigosamente, na subida do Lago Jacob, região central de Cidade Ocidental (GO). O motorista, segundo primeiras informações, não teria carteira nacional de habilitação (CNH). O acidente ocorreu por volta das 5h, na cidade do entorno do Distrito Federal.

"O passageiro veio a óbito, e o condutor foi encaminhado para a delegacia. Feito teste do etilômetro, não houve indicativo (de alteração), e ele foi liberado. O exame foi feito no IML, e os peritos não identificaram embriaguez. Ele foi levado para a Central Integrada de Operações de Segurança, sem haver lavratura do flagrante", explica o delegado responsável pela investigação, Aluísio Nascimento Rangel.



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O resultado de o etilômetro ter dado negativo não será vinculado à investigação. "Aparentemente, havia latinhas de cerveja dentro do carro, e os guardas municipais que atenderam a situação, atestaram alguns sinais de embriaguez do motorista, que tinha falas desconexas e olhos avermelhados", pontua Rangel. Se houver evolução da tipificação de crimes, haverá múltipla responsabilização. "Ele vai responder pelo homicídio culposo, pela direção de veículo automotor (sem habilitação) e pela embriaguez. Veremos a futura qualificação. Não foram conduzidas à delegacia testemunhas, mas será apurada a existência delas", diz o delegado. Lesão corporal e dolo eventual podem figurar nas acusações contra o motorista.

No inquérito, o motorista será intimado nos próximos dias, depois de ouvido novamente. Depois do entendimento da dinâmica do acidente — no qual informações preliminares acusam que o carro teria se chocado contra um poste de luz —, em prazo de até 30 dias, as informações oficiais serão mandadas para o judiciário. Exames específicos podem apontar uso de substâncias, no motorista, que tenham potencializado o acidente.