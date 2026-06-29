Cine Itapuã recebe reforma após mais de 20 anos parado

Um dos maiores patrimônios da indústria audiovisual do DF, o Cine Itapuã, recebe uma reforma após mais de 20 anos sem atividades. O local, situado no Gama, havia sido fechado em 2005 e receberá uma nova estrutura com maior acessibilidade, novos equipamentos audiovisuais e capacidade para receber 500 pessoas.

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Inaugurado em 1961, a obra recebe investimento de aproximadamente R$ 10,5 milhões e está no estágio de planejamento da estrutura para adequar o local às normas de acessibilidade modernas.

“A população vai encontrar uma sala de cinema absolutamente equipada, com o melhor que se possa imaginar hoje dentro da tecnologia”, disse Rosa Carla Monteiro de Oliveira, presidente do Conselho de Cultura do Distrito Federal (CCDF), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF).

O professor Rodrigo Reis, de 45 anos, ressalta a importância do espaço para a comunidade. "O Cine Itapuã traz recordações, faz a gente voltar um pouco no tempo. Aqui eu assisti ao meu primeiro filme, vi grandes atores, como Antonio Banderas e Tom Hanks, tenho muitas lembranças boas. A reinauguração vai além da expectativa de simples produções cinematográficas, porque traz de volta uma parte da nossa história. E isso também amplia o acesso à cultura, porque escolas, institutos e a população vão poder aproveitar esse espaço novamente”, afirmou.

*Estagiário sob supervisão de Mila Ferreira