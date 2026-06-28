Capotagem deixa motorista ferida na Via Elmo Serejo

A capotagem de um veículo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no início da noite deste domingo (28/6), na Via Elmo Serejo, nas proximidades do Atacadão Super Adega, no sentido Taguatinga. A ocorrência foi registrada às 18h20.

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Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram um Ford Fiesta branco capotado e apoiado sobre o teto, enquanto um GM Corsa prata estava parado no acostamento. A condutora do Fiesta já havia conseguido sair do veículo antes da chegada das equipes de resgate. Uma faixa de rolamento e o acostamento precisaram ser interditados.

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Os envolvidos passaram por avaliação conforme o protocolo de trauma. O motorista do GM Corsa não apresentava ferimentos que justificassem encaminhamento ao hospital. Já a condutora do Ford Fiesta foi levada para uma unidade hospitalar. Segundo o CBMDF, ela estava consciente, porém desorientada.

Após o atendimento, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a responsabilidade pelo local do acidente. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica da colisão que resultou no capotamento.