Capotagem deixa motorista ferida na Via Elmo Serejo

A capotagem de um veículo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no início da noite deste domingo (28/6), na Via Elmo Serejo, nas proximidades do Atacadão Super Adega, no sentido Taguatinga. A ocorrência foi registrada às 18h20.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram um Ford Fiesta branco capotado e apoiado sobre o teto, enquanto um GM Corsa prata estava parado no acostamento. A condutora do Fiesta já havia conseguido sair do veículo antes da chegada das equipes de resgate. Uma faixa de rolamento e o acostamento precisaram ser interditados.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Os envolvidos passaram por avaliação conforme o protocolo de trauma. O motorista do GM Corsa não apresentava ferimentos que justificassem encaminhamento ao hospital. Já a condutora do Ford Fiesta foi levada para uma unidade hospitalar. Segundo o CBMDF, ela estava consciente, porém desorientada.
Após o atendimento, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a responsabilidade pelo local do acidente. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica da colisão que resultou no capotamento.
Saiba Mais
- Cidades DF Acidente com moto aquática deixa mulher ferida no Lago Paranoá
- Cidades DF Dentistas da UCB oferecem atendimento gratuito a mulheres vítimas de violência
- Cidades DF Duas apostas do DF acertam Quina de São João e levam R$26,6 milhões cada
- Cidades DF Morador do DF morre após bater cabeça em piscina em Pirenópolis (GO)
- Cidades DF Acidente com motorista sem habilitação mata passageiro de 16 anos
- Cidades DF Em Samambaia, mulher em crise convulsiva é salva por policiais