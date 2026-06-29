DF segue sem previsão de chuva; máxima desta segunda é 26ºC

A máxima nesta segunda é de 26ºC - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Bom dia, brasiliense! Nesta segunda-feira (29/6) o dia amanheceu frio para quem mora na capital. No Plano Piloto, a temperatura mínima bateu 13.2ºC, às 8h. Já em Águas Emendadas, Planaltina, o tempo chegou a 12.4ºC, às 7h. A máxima nesta segunda é de 26ºC. A umidade varia entre 45 a 90%, com poucas nuvens no céu e dia ensolarado.

Hoje (29/6) é dia de jogo da Copa do Mundo entre a Seleção Brasileira e Japonesa, iniciando às 14h, e o morador do DF pode sair de casa sem preocupação de se molhar: sem previsão de chuva até o dia 6 de julho. O meteorologista do Inmet, Danilo Sidem, aponta que julho, agosto e setembro serão meses mais quentes que o padrão normal, com as temperaturas médias variando entre 20º a 22ºC nesses meses.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO