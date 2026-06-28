Acidente com moto aquática deixa mulher ferida no Lago Paranoá

Uma mulher sofreu ferimentos, incluindo suspeita de traumatismo craniano, após um acidente envolvendo uma moto aquática, conhecida popularmente como jetski, e uma lancha na tarde deste domingo (28/6), no Lago Paranoá. A ocorrência foi registrada por volta das 17h40, nas proximidades da Ponte JK, na região do Plano Piloto.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), cinco viaturas de socorro e o helicóptero da corporação foram mobilizados para o atendimento. No local, os militares encontraram uma moto aquática de cor preta envolvida no acidente e retiraram duas vítimas da água.
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Uma das vítimas, uma mulher que ainda não teve a identidade divulgada, apresentava suspeita de traumatismo cranioencefálico e foi encaminhada com prioridade para uma unidade hospitalar. A segunda vítima estava consciente, orientada e sem ferimentos aparentes, mas também foi levada para avaliação médica. Os ocupantes da lancha envolvida no acidente não necessitaram de transporte à unidade hospitalar.
A Marinha do Brasil e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prestaram apoio à ocorrência. Segundo o CBMDF, ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.
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