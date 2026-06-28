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Acidente com moto aquática deixa mulher ferida no Lago Paranoá

Corpo de Bombeiros mobilizou cinco viaturas e helicóptero para resgatar duas pessoas envolvidas na ocorrência no Lago Paranoá

Segundo o CBMDF, ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente - (crédito: CBMDF)
Segundo o CBMDF, ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente - (crédito: CBMDF)

Uma mulher sofreu ferimentos, incluindo suspeita de traumatismo craniano, após um acidente envolvendo uma moto aquática, conhecida popularmente como jetski, e uma lancha na tarde deste domingo (28/6), no Lago Paranoá. A ocorrência foi registrada por volta das 17h40, nas proximidades da Ponte JK, na região do Plano Piloto.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), cinco viaturas de socorro e o helicóptero da corporação foram mobilizados para o atendimento. No local, os militares encontraram uma moto aquática de cor preta envolvida no acidente e retiraram duas vítimas da água.

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Uma das vítimas, uma mulher que ainda não teve a identidade divulgada, apresentava suspeita de traumatismo cranioencefálico e foi encaminhada com prioridade para uma unidade hospitalar. A segunda vítima estava consciente, orientada e sem ferimentos aparentes, mas também foi levada para avaliação médica. Os ocupantes da lancha envolvida no acidente não necessitaram de transporte à unidade hospitalar.

A Marinha do Brasil e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prestaram apoio à ocorrência. Segundo o CBMDF, ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 28/06/2026 19:45 / atualizado em 28/06/2026 19:45
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