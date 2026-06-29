Museu da Memória Candanga tem programação cultural com mostras e oficinas

Todas as atividades são gratuitas e para todas as faixas etárias. - (crédito: Foto: Divulgação/Secec/DF)

Na semana de 29 de junho a 5 de julho, um novo ciclo de cursos e oficinas foi iniciado no Museu Vivo da Memória Candanga, juntamente com exposições permanentes sobre a história da capital, encontros do Grupo de Escoteiros Hokma e o projeto Poéticas da Meia Noite - Fechaduras Abertas. Todas as atividades são gratuitas e para todas as faixas etárias.

As oficinas incluem: costura criativa nas segundas-feiras, de 9h às 11h; sabonetes artesanais às quartas, das 10h às 12h; e crochê no lacre, com turmas às terças, uma de 9h às 11h e outra de 12h30 às 15h30. Elas são direcionadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

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O Grupo de Escoteiros Hokma se reúne nos sábados, das 9h às 12h, e o projeto Poéticas da Meia Noite, promovido pelo Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC), de segunda a sábado, entre 9h e 13h.

O subsecretário de Patrimônio Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF Felipe Ramon destaca os objetivos comunitários da programação. “Todas as nossas atividades têm como finalidade principal desenvolver a cidadania na comunidade por meio de qualificação profissional, integração entre os moradores e lazer”, afirma.

O Museu ocupa o espaço do primeiro hospital de Brasília, no Núcleo Bandeirante, e contém três mostras em cartaz: Poeira, Lona e Concreto; A Importância da Mulher na Construção da Nova Capital; Candangos e Pioneiros — Ernesto Silva e Edson Porto; A Construção de Brasília, com fotos de Jankiel Gonczarowska, de 1956 a 1970, e Cerrado de Pau de Pedro, com obras de Joaquim Paiva.

As inscrições para as oficinas estão disponíveis no Instagram do museu: (@museuvivodamemoriacandanga).

Serviço

Funcionamento: de segunda a sábado, das 9h às 17h. Entrada gratuita

Endereço: Setor Juscelino Kubitschek, Lote D, Núcleo Bandeirante

Telefones: (61) 3301-3590 / 3327-2145 / 3301-6641

*Estagiária sob a supervisão de Mila Ferreira