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COPA DO MUNDO 2026

Torcedores na Asa Norte acreditam na virada

Apesar da derrota parcial do primeiro tempo, brasilienses pediram Endrick e acreditam na virada

Camila, Luisa e Nayara acompanham o jogo Brasil x Japão no Bar dos Amigos, na Asa Norte - (crédito: Luiz Fellipe Alves)
Camila, Luisa e Nayara acompanham o jogo Brasil x Japão no Bar dos Amigos, na Asa Norte - (crédito: Luiz Fellipe Alves)

Brasilienses que acompanham o jogo no Bar dos Amigos, na 410 Norte, não perdem a esperança na virada da Seleção Brasileira.

Luisa Gonçalves, 19 anos, acredita que o primeiro tempo não refletiu o futebol do Brasil. "Eu acho que estamos jogando melhor, mas não conseguem fazer o gol", avaliou.

Para ela, a Seleção tem grandes chances de virar, e ela aposta em um placar de 2 a 1. "Eu acho que conseguimos virar, sim. É importante não perder a esperança", afirmou.

Com grandes críticas ao elenco, Camila Lacerda, 19, quer que Ancelotti faça grandes alterações para o segundo tempo. "O Casemiro não está jogando bem. O técnico precisa mudar urgentemente a escalação para virar o jogo", comentou.

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Nayara Rodrigues acredita que a chave da virada é a entrada do atleta brasiliense Endrick, que está em campo. "É inadmissível que ele não tenha entrado antes. Precisamos dele para virar o jogo", opinou.

Ainda sobre a escalação, Luisa avalia que a entrada do Neymar não é necessária. "Ele não é mais um jogador decisivo. Também prefiro o Endrick", disse.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 29/06/2026 15:16 / atualizado em 29/06/2026 15:22
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