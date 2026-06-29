Torcedores na Asa Norte acreditam na virada

Brasilienses que acompanham o jogo no Bar dos Amigos, na 410 Norte, não perdem a esperança na virada da Seleção Brasileira.
Luisa Gonçalves, 19 anos, acredita que o primeiro tempo não refletiu o futebol do Brasil. "Eu acho que estamos jogando melhor, mas não conseguem fazer o gol", avaliou.
Para ela, a Seleção tem grandes chances de virar, e ela aposta em um placar de 2 a 1. "Eu acho que conseguimos virar, sim. É importante não perder a esperança", afirmou.
Com grandes críticas ao elenco, Camila Lacerda, 19, quer que Ancelotti faça grandes alterações para o segundo tempo. "O Casemiro não está jogando bem. O técnico precisa mudar urgentemente a escalação para virar o jogo", comentou.
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Nayara Rodrigues acredita que a chave da virada é a entrada do atleta brasiliense Endrick, que está em campo. "É inadmissível que ele não tenha entrado antes. Precisamos dele para virar o jogo", opinou.
Ainda sobre a escalação, Luisa avalia que a entrada do Neymar não é necessária. "Ele não é mais um jogador decisivo. Também prefiro o Endrick", disse.
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