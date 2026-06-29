"Se depender da minha torcida, o hexa é nosso", diz torcedora fiel de 74 anos

A animação da torcedora reflete o clima do estabelecimento, que operou com lotação máxima e falta de cadeiras - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

No Fausto & Manoel, no Sudoeste, a torcida ganhou um reforço cheio de estilo e de vitalidade. A mineira radicada em Brasília Maria das Graças Gontijo, 74 anos, chamou a atenção no bar ao aparecer totalmente paramentada para o confronto. Da maquiagem azul marcante nos olhos, e até a bolsa nas cores verde e amarela, ela fez questão de caprichar na produção. Em vez dos familiares, a aposentada preferiu curtir a transmissão acompanhada por sua animada turma da academia.

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Com a sabedoria de quem já vivenciou 18 mundiais e testemunhou de perto todas as cinco conquistas de título da Seleção Brasileira, dona Maria guarda um carinho especial pela última taça levantada pelo país. "Foi a última Copa com uma vitória, foi emocionante. Chorei, gritei, pulei, fiz a festa", relembra, emocionada.

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Para o embate de hoje contra os japoneses, ela projeta um placar elástico, mas com um gol de honra do adversário. "Hoje eu tô querendo três a zero, mas vou dar um pro Japão", apostou.

A animação da torcedora reflete o clima do estabelecimento, que operou com lotação máxima e falta de cadeiras diante do grande fluxo de brasilienses. Em caso de vitória nesta tarde, o Brasil garantirá a vaga para enfrentar nas oitavas de final o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim, que jogam nesta terça-feira (30/6), às 14h.