Oficina Bar aposta em promoções para atrair torcedores durante jogo do Brasil

O clima de torcida toma conta do Oficina Bar, na 312 Sul, nesta segunda-feira (29/6). Conhecido por abrir as portas mais tarde, o estabelecimento antecipou o funcionamento por causa da partida da Seleção Brasileira e da alta procura do público. Desde o fim da manhã, torcedores começaram a ocupar as mesas para acompanhar o jogo em clima de confraternização.

Segundo o empresário e proprietário do bar, Vitor Meira, 37 anos, a expectativa de casa cheia se tornou realidade. “Todo jogo estamos tendo muito movimento, está bem cheio, e as reservas estão acabando bem rápido. Temos por volta de 60 mesas ocupadas, somando as reservadas e as que estavam disponíveis por ordem de chegada”, contou.

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Para atrair mais clientes, o estabelecimento preparou promoções especiais inspiradas no futebol e na história da Seleção Brasileira.

“A cada gol que o Brasil faz, um drink nosso, que é o Canarinho, fica R$ 1 mais barato. Criamos cinco drinks bem brasileiros, a caipirinha é um deles. O outro é um drink que se chama Tim Maia, e colocamos os valores deles dos anos das conquistas, então tem em 1962, 1970, 2002, ou seja, custam R$ 19,62, R$ 19,70 e R$ 20,02. Também criamos um bolão que na compra de uma jarra, você pode fazer um palpite do placar e, se acertar, ganha outra jarra no final”, detalha.

Entre os clientes estava o casal Anna Caroline, 21, estudante e moradora do Guará, e Arthur Napoleão, 21, arquiteto e morador da Asa Norte. Os dois aguardavam a chegada dos amigos para acompanhar a partida. “Acabou se tornando um ponto de encontro com os nossos amigos vir no Oficina Bar”, observou Anna Caroline.

“Minha aposta é 3 x 1 para o Brasil. Não confio muito na zaga do Brasil, mas o meu sonho seria 3 x 0. O pós-jogo vai ser ainda aqui, bebendo, comendo e nos divertindo. É uma delícia ser liberada do trabalho. Por mim, poderia ser assim, a escala 4 x 3 seria o sonho da minha vida”, completou.