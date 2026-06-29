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COPA DO MUNDO 2026

Torcida japonesa vai ao delírio na Embaixada com vantagem do 1º tempo

Gol aos 29 minutos intensifica clima de tensão em duelo contra o Brasil pelos 16 avos de final da Copa do Mundo

Torcedores japoneses comemoram gol na Embaixada do Japão - (crédito: Davi Pereira/CB/DA Press)
Torcedores japoneses comemoram gol na Embaixada do Japão - (crédito: Davi Pereira/CB/DA Press)

Em meio à tensão do confronto entre Brasil e Japão pela fase de 16 avos da Copa do Mundo, torcedores japoneses foram ao delírio na Embaixada do Japão quando o placar foi aberto a favor deles. O gol foi comemorado com gritos, aplausos e muita festa, transformando o espaço em um verdadeiro reduto de celebração nipônica.

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Do outro lado, brasileiros reagiram com surpresa e apreensão, mas seguiram confiantes na virada. O clima, que já era de expectativa por se tratar de um duelo eliminatório, ficou ainda mais intenso após o primeiro gol da partida.

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O encontro na embaixada japonesa reúne diplomatas, convidados e a imprensa para acompanhar o duelo. O embaixador do Japão no Brasil, Noguchi Yasushi, destacou o clima de integração entre brasileiros e japoneses e ressaltou a importância do momento. “Estamos todos muito animados”, afirmou. Ele elogiou a Seleção Brasileira, classificando-a como “um grande time, com talentos espetaculares e um técnico excelente”, e reconheceu a tradição do país no futebol. “O Brasil continua sendo o grande mestre, que ensinou muito”, completou.

Embaixador do Japão no Brasil, Noguchi Yasushi
Embaixador do Japão no Brasil, Noguchi Yasushi (foto: Davi Pereira)


Apesar do reconhecimento, o diplomata demonstrou confiança na equipe japonesa para o confronto. “Na Copa do Mundo, nunca se sabe o que pode acontecer. O Japão está pronto para enfrentar o mestre em campo. Os jogadores estão jogando para vencer”, disse. Ele também celebrou a oportunidade de acompanhar o jogo em conjunto. “Estamos muito felizes por poder compartilhar com todos vocês a emoção dessa partida histórica. Vamos torcer para ver muitas jogadas bonitas dos dois times”, ressaltou.

A japonesa Cynthia Sekiguchy, 48, funcionária da Embaixada do Japão, acompanha a partida com um visual especial para a ocasião. “Hoje estou usando um presente da minha amiga, que trouxe lá do Japão especialmente para esse dia. É uma homenagem”, contou.

A japonesa Cynthia Sekiguchy, 48, funcionária da Embaixada do Japão
A japonesa Cynthia Sekiguchy, 48, funcionária da Embaixada do Japão (foto: Davi Pereira)


Apesar de trabalhar para o governo japonês, Cynthia admite que o coração fica dividido durante o confronto. “É desafiador, mas também um prazer enorme, uma honra estar aqui”, afirmou. Ela revelou ainda que, antes do jogo, chegou a vestir a camisa da Seleção Brasileira. “Fico com o coração dividido”, disse. Na hora do palpite, no entanto, não hesitou: “2 a 1 para o Brasil”.

Saiba Mais

  • Torcedores japoneses comemoram gol na Embaixada do Japão
    Torcedores japoneses comemoram gol na Embaixada do Japão Foto: Davi Pereira/CB/DA Press
  • Torcedores japoneses comemoram gol na Embaixada do Japão
    Torcedores japoneses comemoram gol na Embaixada do Japão Foto: Davi Pereira/CB/DA Press
  • A japonesa Cynthia Sekiguchy, 48, funcionária da Embaixada do Japão
    A japonesa Cynthia Sekiguchy, 48, funcionária da Embaixada do Japão Foto: Davi Pereira
  • Embaixador do Japão no Brasil, Noguchi Yasushi
    Embaixador do Japão no Brasil, Noguchi Yasushi Foto: Davi Pereira
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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 29/06/2026 14:56 / atualizado em 29/06/2026 14:56
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