Caju limão, na Asa Norte, explode com virada do Brasil

Após a vitória no sufoco contra a seleção japonesa, os torcedores brasilienses transformaram o boteco Caju Limão, na 202 Norte, em uma verdadeira arena de festa.



Rolney Segatti, 30 anos, foi enfático ao dizer: “Foi teste para cardíaco”. Apesar do sufoco do jogo, ele se mantém esperançoso para o próximo confronto. "Estou muito a fim do hexa. Eu tenho certeza de que a gente vai ganhar", comentou.



O servidor público deixa algumas recomendações para o técnico Carlo Ancelotti. "Acredito que se ele tivesse feito as substituições antes, o Brasil não teria passado por esse sufoco. Espero que tenha servido de lição para o próximo confronto", destacou.



O próximo adversário do Brasil ainda será definido. A seleção pode encarar a Noruega de Haaland ou a Costa do Marfim do jovem atacante Yan Diomande. Para Isabela Maressa, 30, não importa o que vier, o Brasil vai passar. "Eu estou confiante. Acredito que o Brasil vai ganhar por 2 a 0", definiu.



Com relação à vitória sobre o Japão, a empresária gostou da atuação da Seleção canarinha. "O jogo foi bonito, jogamos bem. Só precisamos acertar alguns detalhes", disse.



O jogador que ela mais espera ver em campo é Neymar. "Eu acredito que o Ancelotti tenha uma peça importante nas mãos para trazer o hexa. Precisa dar mais tempo para o Neymar, assim vamos ganhar a Copa", ressaltou.



O próximo desafio da Seleção acontece no domingo (5/7), às 17h.









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