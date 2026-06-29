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COPA DO MUNDO 2026

Caju limão, na Asa Norte, explode com virada do Brasil

A festa continua com samba no bar, que recebeu torcedores para acompanhar a partida entre Brasil e Japão

Torcedores no Caju Limão - (crédito: Luiz Fellipe Alves)
Torcedores no Caju Limão - (crédito: Luiz Fellipe Alves)

Após a vitória no sufoco contra a seleção japonesa, os torcedores brasilienses transformaram o boteco Caju Limão, na 202 Norte, em uma verdadeira arena de festa.

Rolney Segatti, 30 anos, foi enfático ao dizer: “Foi teste para cardíaco”. Apesar do sufoco do jogo, ele se mantém esperançoso para o próximo confronto. "Estou muito a fim do hexa. Eu tenho certeza de que a gente vai ganhar", comentou.

O servidor público deixa algumas recomendações para o técnico Carlo Ancelotti. "Acredito que se ele tivesse feito as substituições antes, o Brasil não teria passado por esse sufoco. Espero que tenha servido de lição para o próximo confronto", destacou.

O próximo adversário do Brasil ainda será definido. A seleção pode encarar a Noruega de Haaland ou a Costa do Marfim do jovem atacante Yan Diomande. Para Isabela Maressa, 30, não importa o que vier, o Brasil vai passar. "Eu estou confiante. Acredito que o Brasil vai ganhar por 2 a 0", definiu.

Com relação à vitória sobre o Japão, a empresária gostou da atuação da Seleção canarinha. "O jogo foi bonito, jogamos bem. Só precisamos acertar alguns detalhes", disse.

O jogador que ela mais espera ver em campo é Neymar. "Eu acredito que o Ancelotti tenha uma peça importante nas mãos para trazer o hexa. Precisa dar mais tempo para o Neymar, assim vamos ganhar a Copa", ressaltou.

O próximo desafio da Seleção acontece no domingo (5/7), às 17h.

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  • Isabela e amigos no Caju Limão
    Isabela e amigos no Caju Limão Luiz Fellipe Alves
  • Torcedor Rolney no Caju Limão
    Torcedor Rolney no Caju Limão Luiz Fellipe Alves
  • Torcedores no Caju Limão
    Torcedores no Caju Limão Luiz Fellipe Alves

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 29/06/2026 17:00
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