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COPA DO MUNDO 2026

"Um olho no salão e outro na televisão": gerente vive clima da Copa em bar lotado

Impulsionado pela vitória do Brasil contra o Japão, o Butéquim, na 306 Sul, registrou lotação máxima durante a partida

Gerente do bar Butequim, Lenivaldo Rocha Alencar, 44 anos - (crédito: Vitória Torres)
Gerente do bar Butequim, Lenivaldo Rocha Alencar, 44 anos - (crédito: Vitória Torres)

Com a classificação da Seleção Brasileira sobre o Japão, torcedores encheram estabelecimentos para acompanhar a Copa do Mundo. No Butéquim, na 306 Sul, todas as 150 cadeiras foram ocupadas e o consumo de cerveja e chope aumentou ao longo da partida.

Gerente do bar, Lenivaldo Rocha Alencar, 44 anos, contou que o movimento cresce a cada jogo da Seleção. “No primeiro jogo o movimento foi muito tranquilo. No segundo jogo o Brasil ganhou mais confiança, e o bar ficou mais cheio. O último jogo foi sensacional. Hoje então, mais lotado ainda. A galera está vindo para beber e curtir bastante. Um clima de paz. O salão está muito cheio. Tem cadeiras para 150 pessoas e todas foram ocupadas”, afirmou.

Apaixonado por futebol, Lenivaldo relembrou outras conquistas da Seleção e disse que acompanhar a Copa faz parte de sua história. “Vi o Brasil ser campeão em 1990, em 1994 e em 2002, foi sensacional. Tem muito tempo que eu acompanho a Copa, eu fico muito entusiasmado, eu vibro bastante, tem hora que eu paro para ficar assistindo um pouco. A gente fica com um olho no salão e outro olho na televisão”, contou, enquanto dividia a atenção entre os clientes e a partida.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 29/06/2026 16:26
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